Verksamhetsutvecklare inom verksamhetsstyrning
Statens institutionsstyrelse / Organisationsutvecklarjobb / Solna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Solna
2025-09-29
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 350 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 4000 medarbetare. Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet av arbete med styrning och uppföljningsfrågor inom offentlig verksamhet? Har du god kunskap om regelverk för intern styrning och kontroll? Motiveras du av att arbeta med utveckling inom verksamhetsstyrning? Då kan den här tjänsten vara något för dig.
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare som vill vara med och fortsätta utveckla styrningen och uppföljningen av SiS verksamhet. Du kliver in i ett spännande skede med omfattande utveckling inom styrning, analys och uppföljning. I rollen blir du involverad i olika utvecklingsinsatser vad det gäller att fortsätta utveckla myndighetens interna styrning och kontroll och skapa de bästa förutsättningarna för SiS uppdrag. Detta innebär att fortsätta stärka kontrollstrukturer och arbetet för att få genomslag för styrningen. Tjänsten kan också innebära att leda och/eller delta i olika interna utvecklingsprojekt. Vi ser därför att du har ett flexibelt förhållningssätt och motiveras av att ha en arbetsvardag som är innehållsmässigt omväxlande.
Ett av rollen huvudsakliga ansvarsområde är att samordna arbetet med intern styrning och kontroll samt ansvara för myndighetens riskanalyser. Tjänsten ingår dessutom i ett team som har huvudansvaret för att ta fram myndighetens verksamhetsplan och genomföra tertial- och månadsuppföljningar. Därutöver handlar arbetet också om att stödja kärnverksamheten att bland annat utveckla sin uppföljning. Utöver det ingår även ett ansvar för att utbilda i frågor om intern och extern styrning på myndighetens utbildningar.
Du kommer att arbeta brett med styrningsfrågor i myndigheten samt få egna ansvarsområden utifrån sektionens uppdrag. Din roll som verksamhetsutvecklare kommer vara både bred och central i uppdraget inom myndigheten. Uppdraget kommer innebära många kontaktytor. Du kommer vara en nyckelperson och rådgivare för ledningsgrupp och andra chefer i myndighetens processer.KvalifikationerKvalifikationer
• Akademisk utbildning inom ekonomi, statsförvaltning eller annan inriktning som SiS bedömer relevant för arbetet.
• Aktuell erfarenhet av att arbeta med styrning och uppföljningsfrågor inom offentlig verksamhet, gärna på strategisk nivå.
• God kunskap om regelverket för intern styrning och kontroll.
• Arbetat på myndighet eller inom offentlig sektor.
Meriterande:
• Erfarenhet av verktyget Hypergene, eller motsvarande system.
• Erfarenhet av att arbeta med portföljstyrning.
• Erfarenhet av att göra riskanalyser.
• Erfarenhet av att ha lett projekt eller arbetsgrupp inom området.
• Kunskap om SiS verksamhetsområde.
För att lyckas i rollen är du intresserad av att arbeta med styrningsfrågor och processer för planering och uppföljning och är van vid att på ett pedagogiskt sätt förmedla resultat och analyser utifrån aktuell målgrupp. Som person är du nyfiken och har lätt för att sätta dig in i nya kunskapsområden och tar gärna initiativ till att finna lösningar. Du tar ansvar och driver med uthållighet ditt arbete framåt. Med god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete tar du dig an arbetsuppgifter på ett systematiskt och noggrant sätt. Du har god förmåga att lösa uppgifter såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är lyhörd och har förmåga att skapa goda relationer med din omgivning. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
För frågor kontakta tf sektionschef Helena Carlsson på telefonnummer: 010-453 45 84.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan med aktuell CV och personligt brev i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 oktober 2025.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
