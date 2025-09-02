Verksamhetsutvecklare inom Systems Engineering
2025-09-02
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Affärsområdet Dynamics på Saab söker en erfaren och driven ledare med lång erfarenhet av verksamhetsutveckling för att stärka vårt arbete med process- och metodutveckling. I denna roll kommer du att leda och koordinera vårt arbete med att effektivisera och förbättra våra processer, metoder och verktyg inom området Systems Engineering.
Inom Saab kallar vi verksamhetsutveckling för PM&T, Processes, Methods and Tools. I rollen som PM&T Driver (processledare) kommer du driva arbetet med att förvalta, effektivisera och förbättra våra processer, metoder och verktyg inom området Systems Engineering och vår livscykelmodell för framtagning av system. För oss innebär Systems Engineering att titta på hela bilden, från kundens behov till det färdiga systemet. Vi ser till att alla delar, både hårdvara och mjukvara, fungerar tillsammans sömlöst för att uppfylla kundens krav.
Som PM&T Driver ansvarar du för att:
*
Planera och leda arbetet inom processområdet Systems Engineering tillsammans med processteamet, som består av medarbetare från våra olika linjeorganisationer.
*
Tillsammans med processteamet inom Systems Engineering sätta upp en strategi och roadmap för hur vi behöver förflytta oss inom processområdet för att uppnå Saab och Dynamics affärsplan.
*
Ta fram budget för årets planerade förvaltnings- och utvecklingsaktiviteter inom processområdet.
*
Följa upp status på planerat arbete och ekonomiskt utfall av PM&T arbetet inom processområdet.
*
Rapportera och presentera status på pågående PM&T arbete för olika intressentgrupper, såsom styrgrupper, ledningsgrupper o.s.v.
*
Vara affärsområdet Dynamics representant i Saab gemensamma forum för processområdet och samverka med övriga PM&T drivers från andra affärsområden på Saab.
*
Driva och genomföra planerade förbättringsinitiativ som finns i roadmap under året.
Hos oss på Dynamics blir du en del av ett team där vi hjälps vi åt och värnar om varandra. Kunnande, förtroende och vilja är ledord i våra team. Om du tror på en liknande kultur som vi gör kommer du garanterat att trivas hos oss!
Vi söker dig som har några års erfarenhet av ledarskap. Du ska också ha erfarenhet av verksamhetsutveckling för att ha förståelsen för komplexiteten i att driva verksamhetsutveckling i en verksamhet som rör sig framåt och växer. För att lyckas i din roll är det ett krav med en erfarenhet inom Systems Engineering för att kunna förstå och tolka de krav och önskemål som finns i verksamheten på processer, metoder och verktyg och kunna realisera dessa på ett så effektivt sätt som möjligt.
För att trivas tror vi att du är flexibel och har förmågan att anpassa dig till föränderliga arbetsmiljöer. Som person är du ansvarstagande och har god kommunikationsförmåga. Du trivs med att arbeta i team och du har förmågan att motivera och coacha dina teammedlemmar mot att nå gemensamma mål.
I rollen ingår resor mellan våra olika verksamhetsorter, varav körkort är ett krav
Meriterande för rollen:
*
Erfarenhet av att leda och driva verksamhetsutvecklingsteam
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Tjänsten är placerad i Linköping, Karlskoga eller Karlstad.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan. Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
