Verksamhetsutvecklare inom specialpedagogik
2025-09-30
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Centrala barn- och elevhälsan har 11 anställda medarbetare och bidrar med förvaltningsövergripande stöd och samordning av elevhälsan på skolenheterna i Mölndal
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare inom specialpedagogik på skolförvaltningen arbetar du på uppdrag av skolförvaltningens ledningsgrupp. Du samordnar och stödjer på en övergripande nivå verksamhetsutvecklingen för specialpedagoger och speciallärare. Du har också i uppdrag att främja likvärdigheten och kvalitén i förvaltningens arbete genom att följa upp dokumentationsrutiner, utveckla och implementera eventuella nya arbetsmetoder samt granska arbetet med den särskilda stödprocessen. Du är ett bollplank till dina specialpedagogskollegor och leder deras gemensamma möten.
Tjänsten är placerad på den centrala barn- och elevhälsan som består av socialpedagog, specialpedagog, medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska, psykologiskt ledningsansvarig psykolog, samordnande kurator, logoped & samordnare för anpassad grundskola. Tillsammans arbetar vi för att stärka skolförvaltningens förebyggande och hälsofrämjande arbete i hela kommunen.
Du är också en viktig del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, med fokus på elevhälsans främjande och förebyggande arbete och särskilt stöd samt arbetar stödjande mot rektor/elevhälsoteam på enhetsnivå. Du ingår i arbetet med att utforma, implementera och revidera planer, anvisningar och rutiner.
Rollen som verksamhetsutvecklare inom specialpedagogik är omväxlande och föränderlig. Du kommer bland annat:
• Stötta huvudmannen i pedagogiska frågor och enskilda elevärenden
• Ansvara för rutiner vid övergångar
• Arbeta med utformandet av en ny resursskola
• Medverka på SIP- möten vid behov
• Sitta med i styrgruppen för elevhälsa
• Medverka i arbetsgrupper kopplade till digitalisering, elevscreening, läs- och skrivutveckling m.m.
I rollen ingår också att skriva, revidera och presentera tjänsteskrivelser och andra dokument på uppdrag från skolnämnden. Kvalifikationer
Vi söker dig som är Legitimerad lärare med specialpedagogexamen samt har lång erfarenhet som specialpedagog inom grundskolan. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och en hög digital kompetens.
Du som söker håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet. Du tar fasta på möjligheter till förbättring och omsätter det i praktiken. Som en representant för huvudmannen behöver du vara en tydlig och god kommunikatör som kan leda och få gehör för tankar och idéer. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt samt anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Erfarenhet av ledarskap är meriterande.
Vi ser också att du arbetar strukturerat genom att du upprättar tydliga mål och planerar i god tid, arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
