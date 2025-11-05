Verksamhetsutvecklare inom social hållbarhet
2025-11-05
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill leda och utveckla Lessebo kommuns arbete med social hållbarhet, framför allt inom områdena delaktighet och trygghet. Du kommer att arbeta med att samordna och övergripande driva kommunens arbete inom dessa områden.
I detta arbete ingår det att, förutom att utveckla ett kontaktnät internt inom kommunen, ha löpande kontakt och samordning med civilsamhället.
Vidare kommer du som verksamhetsutvecklare att arbeta med att utreda och utvärdera samt ta fram och stödja implementering av styrdokument inom social hållbarhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Projektledning av uppdraget som modellkommun för funktionshinderspolitik (medel från Myndigheten för delaktighet): Samordna arbetet övergripande för kommunen samt särskilt för fokusområdet Aktiv fritid. Större delen av din tid förväntas gå till dessa arbetsuppgifter.
• Samordna kommunens arbete inom lokalt brottsförebyggande arbete: ta fram underlag och lägesrapporter, samordna med andra aktörer inom och utanför kommunen, delta i nätverk, arrangera möten med mera.
• Samordna kommunens arbete inom barnrätt, jämställdhet, folkhälsa och delaktighet och i detta utveckla och följa upp kommunens arbete och agera stöd till förvaltningar och uppföljning.
Tjänsten är placerad på kommunledningsförvaltningen och du kommer att vara en del av kansliavdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis inom projektledning. Kunskaper och tidigare erfarenhet av arbete inom funktionshinderspolitik ser vi som särskilt meriterande eftersom större delen av tjänsten kommer att bestå av dessa arbetsuppgifter. Vi ser det även som meriterande om du har erfarenhet av den ideella sektorn.
Som person är du lyhörd och arbetar bra med andra människor. Du kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du tycker om att nätverka och har förmågan att skapa kontakter både internt inom kommunen och externt med civilsamhället. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver de processer du ansvarar för från start till mål på ett strukturerat sätt. Vi söker någon som är kreativ och utvecklingsdriven, du behöver ha ett intresse för social hållbarhet och särskilt för områdena delaktig och trygghet.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är nödvändigt för tjänsten då du kommer att hantera mycket information, skriva och analysera och arbeta fram eget material och texter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en projektanställning. Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att Lessebo kommun beviljas medel från Myndigheten för delaktighet.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
