Verksamhetsutvecklare inom säkerhet och kontroll
Kristinehamns kommun, Tekniska förvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Kristinehamn Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kristinehamn
2025-10-13
Vill du vara med och stärka samhällets motståndkraft? Vi söker dig som är intresserad samhällsfunktioner och hur dessa kan säkras upp så att kommunen står rustad för oönskade händelser. Enheten för projekt och styrning på tekniska förvaltningen söker nu dig som vill vara med och utveckla vårt arbete inom säkerhet och kontroll. Välkommen att söka tjänsten som verksamhetsutvecklare hos oss.
Tekniska förvaltningen består av knappt 200 medarbetare inom avdelningarna offentlig miljö, vatten och avfall, service och enheten för projekt och styrning. Enheten projekt och styrning består för närvarande av sex projektledare, tre verksamhetsutvecklare (varav en vakant) en nämndsekreterare samt en administrativ assistent. Enhetens uppdrag vid sidan av att leda kommunala byggnadsprojekt är att stödja de övriga verksamheterna. De befintliga verksamhetsutvecklarna arbetar tillsammans men även var för sig.
Kristinehamns historia vittnar om betydelsen av att vara rätt placerad. Här sattes världsmarknadspriset på järn innan det skeppades vidare ut i världen på Vänern. Idag är det en innovativ miljö samt närheten till Karlstad, Örebro, Göteborg och Stockholm som lockar.
Publiceringsdatum2025-10-13
Som verksamhetsutvecklare inom säkerhet och kontroll kommer du arbeta inom ett relativt stort kompetensområde och inom förvaltningens alla verksamhetsområden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att arbeta sammanhållande och med utveckling av säkerhetsfrågor inom hela tekniska nämndens ansvarsområde. Tekniska nämnden bedriver till stor del samhällsviktig verksamhet i form av exempelvis vatten- och avloppshantering, avfallshantering, framkomlighet på kommunens gator och vägar samt måltidsservice för skola och omsorg. Inom ditt kompetensområde kommer du vara föredragande i nämnden.
Tyngdpunkten på arbetsuppgifterna kommer vara inom kontinuitetsplanering, krisplanering och beredskapsplanering. Vi som kommun behöver i större utsträckning än i dagsläget vara förberedda på långvariga brister på exempelvis el, drivmedel, och livsmedel. Brandskydd och arbetsmiljö är även områden som du kommer beröras av.
Andra förekommande arbetsuppgifter:
* kontinuerligt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt utvärdering av både anmodade och automatiserade kontroller i verksamheterna
* framtagande av beslutsunderlag, sammanställningar och tjänsteskrivelser till nämnd
* informations- och utbildningsinsatser till medarbetare inom tekniska nämndens verksamhetsområden.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har högskoleutbildning med inriktning med säkerhet och sårbarhet eller annan utbildning/erfarenhet inom tjänstens områden. I tjänsten ingår att skriva underlag och tjänsteskrivelser samt vara föredragande i nämnd, därför är goda kunskaper i tal och skrift på svenska ett krav. Resor inom och utanför kommunens gränser ingår och därför är B-körkort ett krav.
Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av arbete i enlighet med tjänstens inriktning inom flertalet av de områden som du kommer arbeta med.
Vi söker dig som är självgående i ditt arbete, har en helhetssyn och uppnår resultat genom initiativ och drivkraft. Löpande kontakt med såväl kollegor som externa kontakter är en stor del av arbetet och därför behöver du ha en god samarbetsförmåga och kan kommunicera på ett tydligt sätt både i tal och skrift. Du har lätt för att strukturera ditt arbete och du planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt.
Tjänsten innebär placering i säkerhetsklass och därför är svenskt medborgarskap ett krav.
ÖVRIGT
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz och blir erbjuden anställning, måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi i Kristinehamns kommun arbetar för ett aktivt ledar- och medarbetarskap. Detta skapas genom dialog och i samspel mellan ledare och medarbetare, vilket skapar goda förutsättningar för arbetsglädje i organisationen. Vår arbetsmiljö påverkas av hur vi bemöter varandra och vi alla har ett ansvar att bidra.
Tillsammans arbetar vi för att verksamheten uppnår sina mål och att beslut som fattas också efterlevs. En nyfiken grundinställning och vilja att samarbeta är förutsättningar för ständiga förbättringar som leder till den bästa möjliga servicen till kommunens invånare.
Som anställd hos oss kan du förvänta dig stöd för nya idéer, goda utvecklingsmöjligheter och att vi ger dig de verktyg du behöver för att kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt.
Kristinehamns kommun ser mångfald som en styrka och vi välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering
Varmt välkommen med din ansökan!
