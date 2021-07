Verksamhetsutvecklare inom lokalvård - Göteborgs kommun - Organisationsutvecklarjobb i Göteborg

Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg2021-07-05I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-07-05Är du en relationsskapande person med vana att samverka? Brinner du för kvalitet, utveckling och måluppfyllelse? Då kan det vara dig vi söker!Avdelning Service inom Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen söker nu en verksamhetsutvecklare inom lokalvård. Du kommer vara direkt underställd en av två verksamhetschefer och arbeta på uppdrag av dessa. Uppdraget innebär att stötta verksamhetschefer och enhetschefer med kvalitetsarbete inom lokalvård både på operativ och strategisk nivå. Därtill kommer du att arbeta med kartläggning av verksamhetens processer, identifiera behov av utveckling och förändring, lyssna in verksamhetens behov och utifrån detta ta fram förslag till beslut. Efter beslut ska verksamhetsutvecklaren också kunna leda fortsatt arbete med att implementera och utvärdera nya arbetssätt, rutiner etc samt stötta enhetschefer, samordnare och eventuellt även medarbetare i detta.Administrativt stöd till och utbildning av verksamhetschefer, enhetschefer, samordnare och vid behov medarbetare inom verksamhets- och kvalitetsutveckling ingår också i rollen.Vi söker dig som har högskoleutbildning inom kvalitet, ekonomi, beteendevetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har en erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd verksamhet. Du har dessutom erfarenhet av process- och projektledning, gärna inom IT. Därtill ska du kunna arbeta både på operativ och strategisk nivå samt har förmåga att se helheten i organisationen.Erfarenhet av arbete i en service- eller lokalvårdsorganisation är meriterande. Även erfarenhet av arbete med miljöledningssystem och/eller kemikaliehantering är meriterande. För tjänsten krävs B-körkort då arbetet kräver att du ska kunna ta dig över hela staden. Eftersom du kommer att arbeta med att ta fram nya rutiner, dokumentera dessa samt utbilda i dem behöver behärska det svenska språket väl.Din förmåga att sätta dig in i verksamhetens villkor och premisser är av avgörande betydelse för hur du kommer att lyckas. Arbetsuppgifterna kräver att du är noggrann, strukturerad och analytisk. Du har en god kommunikativ förmåga samt lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Det krävs också att du har en pedagogisk förmåga för att du ska kunna implementera samt utbilda i nya arbetssätt och rutiner.ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:Trygg anställning med goda anställningsvillkorKarriärmöjligheterInternutbildningarSpännande och meningsfulla arbetsuppgifterIntroduktion vid nyanställningHeltid med möjlighet till deltidFriskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudandenNär du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Göteborgs kommun5845775