Verksamhetsutvecklare inom kravhantering
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i ett strategiskt initiativ inom försäkring med fokus på att automatisera skadereglering och göra en central verksamhetsprocess mer effektiv, träffsäker och skalbar. Här arbetar du nära verksamheten i ett operativt sammanhang där behoven är konkreta, tempot är högt och kvaliteten i kravarbetet är avgörande för att utvecklingsteamen ska kunna leverera rätt lösningar.
Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan verksamhet och IT och som gärna skapar struktur, tydlighet och framdrift. Du blir en viktig länk mellan verksamhet, Product Owner, tech lead och utvecklingsteam, och följer behoven hela vägen från analys och kravformulering till förtydliganden och verifiering. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka hur en komplex skadeprocess förbättras i nära samarbete med både verksamhet och teknik.
ArbetsuppgifterDu samlar in, analyserar och strukturerar verksamhetens behov kopplade till skadereglering och automatisering.
Du omsätter behov till tydliga och genomförbara verksamhetskrav som utvecklingsteamen kan arbeta vidare med direkt.
Du bryter ned behov till user stories, användarfall, acceptanskriterier och andra relevanta kravunderlag på rätt detaljnivå.
Du förankrar krav i verksamheten och säkerställer en gemensam förståelse innan de går vidare till utveckling.
Du arbetar tätt tillsammans med utvecklingsteam, tech lead och Product Owner för att driva framdrift och minska oklarheter.
Du följer krav genom hela utvecklingsprocessen och hanterar förtydliganden, justeringar och kompletteringar när behoven förändras.
Du stödjer test och verifiering ur verksamhetsperspektiv för att säkerställa att leveranserna motsvarar uppsatta krav.
Du bidrar med struktur och ordning i hanteringen av krav och initiativ i en miljö med flera parallella aktiviteter.
KravDu har gedigen erfarenhet av operativt och verksamhetsnära kravarbete.
Du har mycket god förmåga att översätta verksamhetsbehov till tydliga och konkreta krav för IT-utveckling.
Du är van att arbeta nära utvecklingsteam i agila eller hybridmiljöer.
Du har erfarenhet av att ta fram kravunderlag som kravbeskrivningar, user stories och acceptanskriterier.
Du har god förståelse för verksamhetsprocesser och hur IT-stöd används i det dagliga arbetet.
Du har mycket god kommunikativ förmåga och är van att arbeta tvärfunktionellt.
Du har erfarenhet av DevOps och JIRA för krav- och arbetsflödeshantering.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
