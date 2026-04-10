Verksamhetsutvecklare inom kontrollverksamhet
2026-04-10
Publiceringsdatum2026-04-10Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en samhällsviktig verksamhet där nya lagkrav har skapat ett tydligt behov av starkare kontrollsystem, bättre kvalitetssäkring och mer träffsäkra arbetssätt i det brottsförebyggande arbetet. Fokus ligger på att utveckla kontrollverksamheten på operativ nivå och omsätta juridiska krav till fungerande rutiner, processer och arbetssätt i vardagen.
Du blir en viktig del i en enhet med ansvar för att driva utveckling inom den ordinarie linjeorganisationen. Här behöver du kunna se helheten i verksamhetsprocesserna, identifiera förbättringsområden och skapa struktur som håller över tid. Du arbetar nära flera interna intressenter, bland annat juridisk kompetens, och kombinerar analys, samordning och genomförande i ett och samma uppdrag.
Arbetet sker i en agil kontext med inspiration från SAFe, vilket gör uppdraget särskilt intressant för dig som vill omsätta utvecklingsidéer till konkret förändring i en komplex verksamhet.
ArbetsuppgifterDu stödjer ansvarig chef i att samordna, leda och koordinera utvecklingsinitiativ från utforskande faser till genomförande i linjeorganisationen.
Du utreder frågeställningar självständigt och tar fram beslutsunderlag som driver arbetet framåt.
Du samverkar nära juridisk funktion för att tolka lagstiftning och omsätta den i praktisk verksamhetsutveckling.
Du tar fram kravställning, rutiner och processbeskrivningar för nya lösningar och arbetssätt.
Du samarbetar med berörda delar av organisationen och bidrar i förändringsledning kopplat till uppdragets områden.
Du planerar och genomför utbildnings- och informationsinsatser för interna intressenter.
Du dokumenterar arbetet, delar kunskap med berörda medarbetare och rapporterar löpande om progress och avvikelser.
KravDu har erfarenhet av verksamhetsutveckling med fokus på arbetssätt, rutiner och processer på operativ nivå.
Du har förmåga att samordna och driva utvecklingsarbete från analys och utforskande till genomförande i linjeorganisation.
Du har erfarenhet av att ta fram kravställning, beslutsunderlag, rutiner och processbeskrivningar.
Du arbetar självständigt, är drivande i ditt sätt att ta arbetet framåt och samarbetar väl med flera olika intressenter.
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska.
Du är van att arbeta i en agil kontext.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7549242-1940773". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
