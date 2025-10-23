Verksamhetsutvecklare inom informationsförvaltning
Kriminalvården, Sektionen för förvaltning av verksamhetsinformation / Organisationsutvecklarjobb / Norrköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Norrköping
2025-10-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Sektionen för förvaltning av verksamhetsinformation i Norrköping
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Sektionen för informationsstyrning och utveckling ansvarar för styrning och utveckling inom informationshanteringsområdet. Bland våra arbetsuppgifter ingår bland annat framtagande av styrande dokument, rådgivning och stöttning vid organisationsförändringar, ändringar av arbetssätt samt vid införande eller utveckling av IT-stöd. Vi ansvarar också för myndighetens processkartläggningar och funktioner kopplade till förvaltningsobjektet Hantera handlingar. Utöver det ansvarar vi för myndighetens Centralarkiv.
Kriminalvården står inför ett stort digitaliseringsarbete och har behov av att effektivisera informationshanteringen för att klara de utmaningar vi står inför. Vi behöver därför utöka vår sektion med ytterligare verksamhetsutvecklare för att kunna möta behovet inom området.Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
Arbetet kommer till stor del att bestå av att på sektionens uppdrag driva vårt arbete framåt. Detta genom att medverka i och/eller att leda olika uppdrag och projekt kopplat till utvecklingen och digitaliseringen av Kriminalvårdens processer kopplat till informationsförvaltning. Du kommer också att arbeta med förutsättningsskapande aktiviteter för att möjliggöra digitalisering, användandet av AI mm. Arbetet sker tätt tillsammans med andra experter, verksamhetsutvecklare, förvaltningsledare och arkivarier inom enheten. Du kommer också att ha mycket kontaktytor med andra funktioner och verksamheter inom myndigheten. Du kommer få arbeta med att ta fram och utveckla vår informationsförvaltning och processer inom området.Kvalifikationer
I rollen som verksamhetsutvecklare behöver du ta egna initiativ och driva aktiviteter framåt för att nå resultat. Du har förmågan att hålla motivationen uppe och arbeta fokuserat även när utmaningar uppstår, och du ser till att projekt når sitt mål. Du har lätt för att samarbeta med andra, lyssnar aktivt och hanterar eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har ett helhetsperspektiv och förstår hur din insats påverkar verksamheten, vilket genomsyrar dina beslut och ageranden. Som ledare motiverar du andra, fördelar ansvar och samordnar insatser för att skapa engagemang och gemensamma framgångar.
Vi söker dig som har:
* Akademisk utbildning inom för tjänsten relevant område, exempelvis arkiv- och informationsvetenskap eller systemvetenskap alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
* Aktuell och mångårig erfarenhet av styrning och utveckling av informationsförvaltning ink. dokumenthantering i en stor organisation
* Erfarenhet av digitalisering inom dokument- och ärendehantering
* God administrativ förmåga
* Dokumenterad erfarenhet av att leda eller driva uppdrag/team eller projekt
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av processutveckling
* Erfarenhet av förändringsledning
* Erfarenhet av att ha arbetat med styrningar och förutsättningsskapande för strukturerad data
* Erfarenhet av arbete med begrepps- och informationsmodeller
* Erfarenhet av deltagande vid införande av nya systemstöd för informations- dokument- och ärendehantering
* Erfarenhet av informationshantering i offentlig förvaltning
* Kunskaper om det svenska rättsväsendet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285095". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för förvaltning av verksamhetsinformation Kontakt
Sektionschef
Cecilia Dahlgren cecilia.dahlgren@kriminalvarden.se 0765422370 Jobbnummer
9570171