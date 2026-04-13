Verksamhetsutvecklare inom hållbar upphandling
2026-04-13
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-13
Vi söker nu en strategisk och lyhörd verksamhetsutvecklare inom hållbarhet till vår upphandlingsenhet. Växjö kommun har höga ambitioner inom hållbarhet och söker dig som vill vara med och driva utvecklingen.
Som verksamhetsutvecklare inom hållbarhet på upphandlingsenheten bidrar du till att utveckla och driva inköpsprocessen i en hållbar riktning och samverkar med medarbetare i kommunkoncernen för att nå koncernens hållbarhetsmål.
Koncernen upphandlar såväl varor och tjänster som driftentreprenader och en del av upphandlingarna är länsgemensamma. Rollen kräver att du arbetar affärsmässigt och att du väger hållbarhetsmål mot ekonomiska ramar för att skapa största möjliga nytta för kommunen och våra invånare.
I rollen ingår bland annat att
* tillsammans med upphandlarna på enheten genomföra riskanalyser som pekar ut upphandlingar och avtal som är prioriterade ur hållbarhetssynpunkt
* ansvara för att ställa och följa upp miljö- och sociala krav i kommunkoncernens prioriterade upphandlingar. Du stöttar även regelbundet i övriga upphandlingar
* genomföra behovs-/nulägesanalyser för prioriterade områden, exempelvis genom att kartlägga internbeteenden eller genomföra marknadsanalyser. Syftet är att identifiera utvecklingsområden där koncernen behöver utvecklas för att bli en mer hållbar konsument, eller där en nära dialog med näringslivet är avgörande för lyckade avtal
* kommunicera och rapportera om frågor inom ditt ansvarsområde till politik och i interna och externa forum
* tillsammans med verksamhetsutvecklare inom hållbarhet på andra enheter mäta kommunkoncernens konsumtionsbaserade klimatutsläpp och ta fram strategier för att minska dessa
* samarbeta med avdelningen för Hållbarhet och demokrati inom områden där kommunkoncernens inköp är avgörande för att nå sociala och miljömässiga mål.
* omvärldsbevaka och delta i nätverk kopplade till hållbar upphandling.
En viktig del i koncernens arbete är att öka dialogen med näringslivet, både inför en specifik upphandling och generellt i olika forum för dialog.
Vi erbjuder dig ett spännande uppdrag och en arbetsplats där du kommer att få ta mycket eget ansvar, samtidigt som stöd finns hos många erfarna och kunniga kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt engagemang och som genom samverkan och god strategisk förmåga vill bidra till koncernens hållbara inköp.
För att lyckas i rollen ser vi att du har
* minst tre års akademisk utbildning inom hållbarhet, miljö, samhällsvetenskap eller liknande relevant område. Har du erfarenhet av offentlig upphandling ser vi det som meriterande
* god förmåga att bygga förtroendefulla relationer och sätta dig in i komplexa frågor
* god förmåga att förmedla, förenkla och anpassa komplex information till olika målgrupper
* erfarenhet från arbete i eller samarbete med större organisationer, gärna inom offentlig sektor med nära samverkan med politik och verkställighet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är lyhörd och har förmåga att skapa förtroende och samsyn i olika sammanhang. Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt arbete för en livskraftig kommun!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För oss är det lika viktigt att du väljer oss som att vi väljer dig. Under rekryteringsprocessen får du därför möjlighet att ta referens på oss om du vill, genom att ställa frågor till nuvarande eller tidigare medarbetare. På så vis kan du känna dig trygg med att du väljer en arbetsplats som passar dig och att ledarskap, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter möter dina förväntningar.
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLF 6/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
351 12 VÄXJÖ
Växjö kommun, Kommunledningsförvaltningen
