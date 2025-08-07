Verksamhetsutvecklare inom Geodata, Gävle
Lantmäteriet, Geodata / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-08-07
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lantmäteriet, Geodata i Gävle
, Stockholm
, Jönköping
, Vänersborg
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som har ett starkt samhällsengagemang.
För att hus, broar och vägar ska kunna byggas behövs kunskap om Sveriges geografi och fastigheter. Genom att kartlägga verkligheten och tillhandahålla aktuell information om landets topografi och infrastruktur bidrar du därför till grunden för ett hållbart och fungerande samhälle.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare för geografisk information på Marknadsenheten.
Funktionen Produktägande Geografisk information arbetar med att tillgodose samhällets behov av geodata (grundläggande geografisk information) genom ändamålsenliga och kundbehovsstyrda produkter.
Din huvuduppgift är att aktivt medverka till att verksamheten utvecklas med fokus på användarnas behov. Det innebär bland annat att utveckla affärsmodeller, avgiftsmodeller och användningsvillkor som rör Lantmäteriets tillhandahållande av geodata, stötta produktchefen i arbetet med produkterna, t.ex. aktivt medverka till att produktutbud och tillhandahållande (kundgränssnitt och support) utvecklas. Vidare kommer du att bidra med underlag och stöd i strategiska frågor samt delta i relevanta dialoger med andra myndigheter, kommuner och regeringen.
Du kommer även stötta supportfunktionerna genom att bl.a. medverka i möten med nya vidareförädlare och vara andra linjens support kring produkter avseende hur Lantmäteriets geodataprodukter kan användas. Du kommer delta vid relevanta forum och i externa sammanhang rörande Lantmäteriets tillhandahållande av geodata samt förbättra befintliga arbetsmetoder och arbetsbeskrivningar, dvs. ta en aktiv roll i ständiga förbättringar.
Stort fokus den närmaste tiden kommer att vara kopplat till att analysera innehåll och identifiera hur enheten ska ta sig an en mer utmanande framtid där utveckling kostar mer och vi behöver effektivisera vårt tillhandahållande, det i samarbete med våra systerenheter för att utveckla ett effektivt flöde av geografisk information. Du kommer därför arbeta för att skapa bra förutsättningar internt och externt, för att underlätta övergången till nya produkten för geografisk information, kunna stryka systemrisker samt arbeta för att säkra en stabil och långsiktig finansiering genom att utveckla samarbete och dialog med verksamhetssamordning, ekonomi och IT.
Du kommer även att arbeta med säkerhetsfrågor, såsom risk- och sårbarhetsanalyser och informationsklassning.Kvalifikationer
Du har en för rollen relevant högskoleexamen, inom områden som till exempel ekonomi, juridik, affärsjuridik, lantmäteriteknik eller motsvarande. Alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant för tjänsten. Du har kunskap om geografisk information samt IT-kompetens vilken är nödvändig för att kunna förstå modeller och systemberoenden. För att nå framgång i rollen behöver du ha erfarenhet av projektledning samt produktutveckling.
Det är meriterande att ha erfarenhet av arbete i statlig verksamhet och förståelse för de statliga ekonomiska processerna. Det är även meriterande om du arbetat med agila metoder och/eller teambaserat arbetssätt. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhetsfrågor, såsom risk- och sårbarhetsanalyser och informationsklassning samt god förståelse för ekonomi inom IT-förvaltning
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är lösnings- och utvecklingsorienterad, och har en övergripande och strategisk analytisk förmåga. Ditt arbete präglas av att du är noggrann och strukturerad samtidigt som du på ett tydligt och pedagogiskt sätt kan beskriva vad som behöver göras. Du har förmåga att kombinera tydlighet och struktur med kreativitet och nytänkande. Du är resultatorienterad, besitter god samarbetsförmåga och bjuder in till delaktighet, samtidigt som du är lyhörd och visar tillit till dina kollegors bidrag i arbetet.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att du måste vara svensk medborgare samt att en säkerhetsprövning med registerkontroll och säkerhetssamtal kommer att genomföras innan anställning.
ÖVRIGT
Lantmäteriet är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här, våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att lyckas med vårt uppdrag. I medarbetarskapet ingår att vi agerar utifrån den statliga värdegrunden och våra värdeord: service, öppenhet och handlingskraft.
Som medarbetare på Lantmäteriet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. När verksamheten tillåter har du bland annat möjlighet att utföra dina arbetsuppgifter till stor del på annan plats än kontoret. Läs mer om vårt erbjudande på lm.se/jobbahososs
För att skicka in din ansökan, klicka på länken i annonsen. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering och fokuserar på din kompetens för att bedöma dig och andra kandidater objektivt. Vi önskar att du inte bifogar något foto till din ansökan. Du som har skyddade personuppgifter ska inte lägga in din ansökan i vårt rekryteringssystem, istället ber vi dig kontakta rekryterande chef.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.
I denna rekrytering kommer vi att tillämpa sex månaders provanställning.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Besked kan dröja till slutet av augusti på grund av semesterperiod. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271457-2025-39". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmäteriet
(org.nr 202100-4888) Arbetsplats
Lantmäteriet, Geodata Kontakt
Funktionschef
Ahmed Amin 026-63 30 43 Jobbnummer
9449870