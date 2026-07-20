Verksamhetsutvecklare inom Funktionsnedsättning i Jönköping
Försäkringskassan / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-07-20
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Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Försäkringskassan har ett samhällsviktigt uppdrag. Vi utvecklar vår handläggning med fokus på individers olika behov och förutsättningar. Parallellt arbetar vi för att förhindra brott och missbruk av socialförsäkringen. Avdelningen FV ger personer med funktionsnedsättning ekonomisk trygghet genom att besluta och betala ut bl.a. omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning, bilstöd, handikappersättning, närståendepenning och smittbärarpenning.
Verksamhetsutveckling, utveckling och förvaltning
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du för att driva och stödja kundorienterad verksamhetsutveckling som bidrar till förverkligandet av Försäkringskassans vision och verksamhetsidé. Du har även ett ansvar att uppmärksamma utvecklingsbehov och omsätta dessa till konkreta aktiviteter.
I tjänsten ingår att bevaka och vara väl insatt i aktuell samhällsutveckling av betydelse för Försäkringskassan samt att utifrån detta analysera tänkbara konsekvenser för verksamheten. I arbetet ingår också att medverka i olika nätverk och bland annat delta i beredningar, verksamhetsplanering och årsredovisningar. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
har erfarenhet från arbete inom verksamhetsutveckling
har mycket goda kunskaper inom förändrings- och utvecklingsprocesser
har god erfarenhet av deltagande i projekt och olika samverkansformer
agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat
har förmåga att skapa ett användbart nätverk
kan förstå och analysera komplexa frågor
kommer med innovativa idéer och lösningar som främjar utveckling
samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har erfarenhet från arbete inom liknande verksamhetsområde
har erfarenhet av agilt arbetssätt
har arbetat med digitalisering och automatisering
har erfarenhet av processutveckling
har kunskap om AI kopplat mot verksamhetsutveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Vissa anställningar hos oss innebär deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. För att bli anställd i en sådan tjänst krävs godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Stockholm, Göteborg eller Jönköping.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök https://www.forsakringskassan.se/om-forsakringskassan/jobba-hos-ossKontakt
Chef: Ulrika Wahlberg, 010-116 97 94 (för frågor om tjänsten, har semester 13 juli - 10 augusti). HR-specialist: Maja Paulsson, maja.paulsson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 86 (för frågor om rekryteringsprocessen, har semester 15 juli - 12 augusti). ST: Elma Arifovic, 010-112 28 52, Saco-S: Malin Jonsson, 010-111 73 54, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast söndag den 16 augusti 2026. När du ansöker bifogar du ditt CV. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar, du får istället besvara ett antal urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Ladda upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), https://www.forsakringskassan.se/
Box 42006 (visa karta
)
126 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Försäkringskassan Jobbnummer
10006426