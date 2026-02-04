Verksamhetsutvecklare inom elnät till Vinnergi
2026-02-04
Vill du vara med och utveckla hur framtidens elnätsbolag arbetar? Vi söker nu en verksamhetsutvecklare som vill bidra till både effektivare och mer hållbara elnät. Hos oss blir du en viktig del av energiomställningen och arbetar i uppdrag där din förståelse för verksamhet och system gör verklig skillnad. Läs mer om oss på vår Karriärsida.
Din roll som Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare arbetar du nära elnätsbolag för att utveckla deras arbetssätt, processer och användning av verksamhetsnära system såsom NIS/GIS, analysverktyg och drift- eller underhållssystem. Du arbetar nära både verksamheten och våra systemleverantörer för att få arbetssätt, processer och system att hänga ihop i praktiken. Ditt uppdrag är att skapa struktur, förbättring och konkret nytta för kunden. Du arbetar med nuläges- och behovsanalyser, utformar framtida arbetssätt och processer samt översätter verksamhetsbehov till systemkrav och rekommendationer. Rollen innebär även att leda workshops med verksamheten, projektörer, drift och IT, samt att stötta införanden av nya system eller moduler tillsammans med våra partners.
En viktig del av rollen är att säkerställa datakvalitet, informationsflöden och systemnytta, samt att ta fram beslutsunderlag, kravställningar och förbättringsförslag. Du blir en rådgivare och ett viktigt stöd i kundens digitaliseringsresa och samverkar med våra mjukvarupartners för att hitta bästa möjliga lösning. Tillsammans bidrar ni till att skapa hållbara och effektiva lösningar för energibranschen.
Hos oss får du
Arbeta i uppdrag som bidrar till ett mer hållbart och robust energisystem.
Samarbeta med ledande aktörer inom energibranschen.
Utvecklas i rollen som rådgivare och verksamhetsutvecklare.
Vara en del av en kultur där du får vara dig själv, ha kul och göra skillnad. Vi kallar det H.E.R.O.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från elnätsbolag, konsultbranschen eller energisektorn och som har god förståelse för processer inom exempelvis nätplanering, drift, projektering eller dokumentation. Du har god system- och datakompetens och förstår hur system och informationsflöden hänger ihop. Du har kännedom om datamodeller, integrationer och informationshantering samt ett intresse för digitalisering och verksamhetsnära system. Det är meriterande om du har arbetat i NIS/GIS-system som Digpro DP, Smallworld, Tekla eller liknande.
Som person är du kommunikativ och trygg i att leda workshops och möten med olika målgrupper. Du arbetar strukturerat och analytiskt, är van att fånga behov och omsätta dem i tydliga rekommendationer. Du är nyfiken och lösningsorienterad, tar eget ansvar och samarbetar gärna med andra.
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Eftersom rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Power blir du del av ett växande team elkonsulter inom alla spänningsområden. Här finns stora möjligheter för dig att vara med och bygga vårt nya erbjudande och leda Vinnergi och samhället framåt med innovation och hållbarhet som ledord. Läs mer om oss på Power och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi.
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
