Verksamhetsutvecklare inom dokumentation och processhandledning HSL
Stockholms kommun / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Varmt välkommen att söka tjänsten verksamhetsutvecklare med inriktning dokumentation och processhandledning HSL.
Vi söker dig som trivs med att samarbeta och driva utveckling tillsammans med andra. Tjänsten ingår i utvecklingsenheten tillsammans med andra expertfunktioner där närmsta chef är biträdande avdelningschef.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande arbete där du kommer att vara med och driva utvecklingen för Kungsholmens verksamheter inom äldreomsorg.
På enheten finns engagerade kollegor med olika specialistkompetenser som stöttar och lär av varandra.
Vi erbjuder ett årligt friskvårdbidrag, flexibel arbetstid, sommararbetstid och semesterväxling.
Vi sitter i moderna lokaler på Flemminggatan i tekniska nämndhuset med närhet till både tåg, tunnelbana och buss
Din roll
Du stödjer verksamheter i deras utveckling av hälso- och sjukvårdsdokumentation samt SOL dokumentation. Du gör det bland annat genom handledning och utbildningar i journalsystem, ICF och KVÅ
Du kommer att hålla i nätverket för dokumentationshandledare inom stadsdelen, samarbeta med MAS/MAR samt med processledarna inom Stockholms stad
Du kommer att arbeta med att ta fram statistik som efterfrågas inom förvaltningen som exempelvis ur BPSD registret
Du arbetar operativt med digital signering, stöttar i arbetssätt och rutiner
Du genomför uppföljningar av dokumentation genom journalgranskning
Du kommer att ha en central roll i införandet av ett nytt journalsystem som planeras att införas under kommande år
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är:
legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut med flerårig erfarenhet av äldreomsorg och utvecklingsarbete
Du behöver också ha:
kunskaper om ICF och KVÅ
erfarenhet av att utbilda och stötta medarbetare i dokumentation
goda kunskapar om de lagar, styrdokument och regler som styr äldreomsorgen
erfarenhet av implementering och projektledning
god förmåga att uttrycka dig i svenska språket i tal och skrift och god IT-vana
Det är meriterande om du har erfarenhet av att implementera nytt journalsystem.
Det är även meriterande att ha kunskaper i kognition och BPSD
Vi kommer lägga särskild vikt vid följande personliga förmågor och färdigheter: Du är självgående och kan driva arbetet framåt till resultat och uppsatta mål. Du har förmåga att arbeta med parallella uppgifter och anpassa dig efter ändrade omständigheter. Vidare bör du även vara en god kommunikatör, trygg att stå inför grupp och duktig på att förmedla ditt budskap. Du ser både behov och möjligheter till utveckling, initierar, följer upp och utvärderar. Du samarbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och är lösningsfokuserad.
Välkommen med din ansökan!
Din ansökan
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Kungsholmens stadsdelsförvaltning!
Kungsholmens stadsdelsförvaltning omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.
Tillsammans arbetar vi för att ständigt utveckla våra verksamheter och ge bra service till alla som lever sitt liv på Kungsholmen och Essingeöarna.
För mer information kan du läsa mer om Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum.
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för biståndshandläggning samt olika insatser som ger möjlighet för äldre att få sina behov av omsorg tillgodosedda. Här finns vård - och omsorgsboenden, servicehus, anhörigstöd, dagverksamheter och hemtjänst. Förvaltningen tillämpar heltid som norm och du kommer att vara anställd inom Kungsholmens äldreomsorg. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1607".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142)
Stockholms stad, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Äldreomsorgsavdelningen
Annika Trumstedt, biträdande avdelningschef annika.trumstedt@stockholm.se 0850808032
9817225