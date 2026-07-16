Verksamhetsutvecklare inom digital infrastruktur
Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-16
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eller i hela Sverige
På Digg förenklar vi framtiden. Hos oss är du med och formar den digitala infrastruktur som gör det möjligt för myndigheter och andra aktörer att utbyta information på ett säkert och effektivt sätt. Vi är en dynamisk myndighet där du får använda din kompetens för att bidra till lösningar som påverkar samhället i stort – ett spännande och meningsfullt uppdrag där du får vara med och skapa trygg, hållbar och innovativ digital utveckling. Vill du vara med på resan? https://www.digg.se/om-oss/vart-uppdrag.
Du kliver dessutom in i ett spännande skede. Den 1 januari 2027 går Digg och PTS samman och blir Digitaliseringsmyndigheten, där vi tillsammans fortsätter arbeta för ett säkert digitalt Sverige för alla.
Om jobbet
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till två digitala infrastrukturer som Digg ansvarar för: Säker digital kommunikation (SDK) och e-Codex. SDK erbjuder ett enkelt och säkert sätt att skicka känslig och sekretessklassad information mellan den offentliga sektorns olika aktörer. e-Codex gör det möjligt för myndigheter och andra aktörer att utbyta rättslig information på ett säkert sätt inom EU.
Tjänsten finns på enheten Säker kommunikation och anslutning och du kommer att tillhöra teamet som arbetar med SDK och e-Codex.
Exempel på arbetsuppgifter:
driva och delta i förvaltnings- och utvecklingsinsatser
arbeta i olika faser av behovsdriven utveckling, bl.a. samla in behov och föreslå utvecklingsinsatser
arbeta med att etablera och förvalta interna rutiner och processer, bl.a. etablera en förvaltningsorganisation för e-Codex
främja och följa upp användningen av infrastrukturerna
samverka med andra myndigheter och privata aktörer
samverka med relevanta organ inom EU när det gäller e-Codex.
Om dig
För att lyckas och trivas i den här rollen behöver du ha följande kompetenser, kunskaper och erfarenheter:
Erfarenheter och kunskaper – krav
Flerårig erfarenhet av rollen som verksamhetsutvecklare
Erfarenhet av utveckling och förvaltning av digitala tjänster
Erfarenhet av att utveckla och förvalta processer och rutiner
Erfarenhet av att genomföra utredningar och kravanalyser
Erfarenhet av metoder för behovsinsamling och verksamhetsutveckling, som till exempel att leda workshops, utforma enkäter, genomföra processkartläggning och processutveckling
Erfarenhet av samverkan med offentliga och privata aktörer samt att samordna insatser mellan olika aktörer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt. Det innebär att du kan producera rapporter och annat material på den nivå uppgiften kräver och att du uttrycker dig på ett pedagogiskt sätt så att mottagaren förstår.
Erfarenheter och kunskaper – meriterande
Erfarenhet av att praktiskt arbeta utifrån agila arbetssätt.
Erfarenhet av att arbeta med förvaltningsgemensamma digitala tjänster i offentlig förvaltning.
Erfarenhet av Säker digital kommunikation (SDK), e-Codex, e-Delivery, EU-LISA:s system eller relevanta tekniska standarder.
Erfarenhet av arbete med digitalisering på EU-nivå.Publiceringsdatum2026-07-16Utbildningsbakgrund
Akademisk utbildning inom IT, juridik, informationssäkerhet eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Kompetenser
Helhetssyn. Du tar ansvar för att förstå och agera i enlighet med Diggs roll och uppdrag på en övergripande nivå. Du har lätt för att sätta dig in i och växla mellan olika perspektiv och ser till hela verksamhetens bästa i beslut och handling.
Ansvarstagande - Du tar aktivt ansvar, arbetar mot mål, fokuserar på och levererar resultat i prioriteringar, planering och dina handlingar. Du har lätt för att ställa om och ändra inriktning när förutsättningarna förändras. Genom din prestigelöshet tar du ditt ansvar och gör det som behöver göras.
Samarbetsförmåga - Det betyder att du samarbetar bra med andra genom att du lyssnar, kommunicerar och kan ge och ta feedback på ett konstruktivt sätt. Du tar dig an uppgifter med nyfikenhet och fokuserar på ditt och andras lärande.
Strukturerad - Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Vi erbjuder
Hos oss arbetar engagerade personer som alla bidrar till digitaliseringen av Sverige. Vi rekryterar långsiktigt och lägger stor vikt vid att våra medarbetare mår bra, utvecklas i sitt arbete och trivs på jobbet.
Diggs huvudkontor finns i centrala Sundsvall i moderna aktivitetsbaserade lokaler. Vi har även ett mindre kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete, omfattning varierar mellan olika personer utifrån verksamhetens behov.
På Digg får du
tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning
placeringsort är Sundsvall eller Stockholm
resor förekommer och dess antal kan variera över tid
generösa förmåner. Läs mer på https://www.digg.se/om-oss/jobba-med-oss.
I vår rekryteringsprocess ingår bakgrundskontroll i form av CV-verifiering för samtliga slutkandidater.
Sök
Vänta inte med att söka! Vi strävar efter att ha en så snabb, effektiv och fördomsfri process som möjligt och arbetar därför löpande, strukturerat och systematiskt med vårt urval. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Ägna inte onödig tid åt att uppdatera ditt cv, svara istället på våra urvalsfrågor i ansökan.
Sista ansökningsdag är 16 augusti.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Kristin Aastrup på tel 010-484 74 13. Fackliga kontaktpersoner är Mattias Ekhem för Saco-S och Åsa Fridholm för ST. De nås via växeln på 0771-11 44 00.
Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Digg och PTS blir Digitaliseringsmyndigheten
Den 1 januari 2027 går Digg och PTS samman och blir Digitaliseringsmyndigheten. Vi samlar kompetens inom digitalisering, digital infrastruktur, data och AI i en gemensam myndighet.
När du söker den här tjänsten blir du en del av den resan. Här får du möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor bidra till samhällsviktiga frågor, utvecklas i din yrkesroll och vara med och forma en myndighet som stärker Sveriges digitala framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Digital Förvaltning
(org.nr 202100-6883), https://www.digg.se/
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Myndigheten för digital förvaltning (MDF) (Digg) Jobbnummer
10004671