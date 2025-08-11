Verksamhetsutvecklare inom compliance
2025-08-11
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker dig som har några års erfarenhet inom kravhantering och regelefterlevnad samt ett stort intresse för att förenkla processer och arbetssätt i enlighet med lagar och föreskrifter. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som verksamhetsutvecklare hör du till en enhet inom avdelningen för teknik som har till uppgift att förse FRA med de tekniska system som behövs för verksamheten. Avdelningen utvecklar, förvaltar och driftsätter nya tekniska system samt sköter drift och underhåll av befintliga system. Complianceteamet tolkar och tydliggör krav över hela systemlivscykeln kopplat till de författningar och interna bestämmelser vi styrs av, samt stöttar våra tekniker med frågor som rör regelefterlevnad, framför allt inom IT- och informationssäkerhet, i samband med ackreditering av våra system.
I rollen blir du en viktig del av vårt team och kan utveckla dina kompetenser inom compliance. Du kommer att lära dig mycket på plats hos oss och växa till en nyckelspelare i arbetet med att förbättra säkerheten i våra system. Du driver compliancefrågor inom och över organisationens gränser genom samverkan med exempelvis tekniker, arkitekter, utvecklare, informations- och systemägare, chefer och ledningsgrupper. I rollen arbetar du tätt ihop med övriga i Complianceteamet och har mycket kontakt med Säkerhetskontoret.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
Förvalta och utveckla krav och processer kopplat till regelefterlevnad för IT-system under hela dess livscykel
Stötta utvecklare, tekniker och system- och informationsägare med regelefterlevnad vid framtagning, förändring och avveckling av IT-system, framför allt inom informations- och IT-säkerhet
Driva verksamhetsutveckling och utbildning inom compliance och kravhantering inom systemframtagning
Delta i planering och genomförande av workshopar, presentationer, och forum för att tydliggöra nya lagkrav och föreskrifter.
Du kommer även att vidareutveckla processer och driva ackrediteringar.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning med IT-inriktning, alternativt förvärvat motsvarande kunskap genom arbetslivserfarenhet.
Några års erfarenhet av att arbeta med regelefterlevnad och kravhantering vid framtagning, förändring och/eller avveckling av IT-system.
God kunskap och förmåga att uttrycka dig i svenska och engelska, i såväl tal, läsförståelse och skrift
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av/kunskap om:
Tolkning och tillämpning av lagar och föreskrifter i IT-relaterad verksamhet
Informationssäkerhet
IT-säkerhet
Verksamhetsutveckling
Uppföljande regelefterlevnad
Säkerhetsskyddslagen
GDPR
Efterlevnadsramverk t ex NIST 800-53 eller liknande
Regelefterlevnad i molnmiljöer
Programmering, programutveckling
Scrum eller SAFe
Product Owner eller Scrum Master
Confluence, Jira
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som förmedlar information tydligt och anpassar din kommunikation efter mottagaren. Som person är du noggrann och lägger stor vikt vid kvalitet i ditt arbete. Du arbetar uthålligt och motiverat tills uppgiften är slutförd, även vid motgång. Vi ser även att du bidrar till förändring genom att se möjligheter till nya idéer och arbetssätt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 43 84. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-09-07.
Referensnummer 2025FRA387-2 .
Vi tillämpar skrivprov som en del i vår urvalsprocess.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Compliance officer, Compliance specialist.
