Verksamhetsutvecklare, Göteborg

I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Publiceringsdatum2025-09-25
Centrum för äldretandvård (CÄT) är ett regionalt kunskapscentrum som koordineras av Folktandvårdens Hälsoodontologiska avdelning.
CÄT bedriver utveckling samt hälsofrämjande och förebyggande arbete rörande äldres munhälsa i enlighet med Folktandvårdens vision - Frisk i munnen hela livet. Centrum för äldretandvård ska vara en resurs för såväl privat som offentlig verksamhet. CÄT prioriterar att vara ett synligt kunskapscenter som når ut till den seniora befolkningen i hela regionen. Därför är samverkan med offentliga och privata aktörer inom tand- hälso- och sjukvård, kommuner, pensionärsorganisationer och m. fl. en stor del av verksamheten.
Vi söker nu en tandläkare för anställning som verksamhetsutvecklare på Centrum för äldretandvård (CÄT).
Om jobbet
Som verksamhetsutvecklare på CÄT är du med och utvecklar och driver Folktandvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete.
Du kommer att arbeta i ett team som främst arbetar med frågor kopplade till den äldre befolkningen. Du deltar i planering och är med och driver genomförande och utvärdering av olika uppdrag och projekt. I tjänsten ingår att utbilda och föreläsa på grund- och vidareutbildningar inom tandvård och hälso- och sjukvård och för olika grupper internt och externt.Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med frågor som rör hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre, men du bör också vara intresserad av att arbeta med insatser för hela befolkningen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Initiera och delta i utvecklingsprojekt och forskning avseende äldres orala hälsa och välbefinnande
Initiera och genomföra analyser och utvärderingar av äldres orala hälsa Vara delaktig i framtagande av material, exempelvis utbildningsmaterial, patientinformation och vårdprogram/hälsoprogram.
Samverka och skapa kontakter med tandvårdens olika vårdgivare och med andra vårdprofessioner inom och utom Västra Götalandsregionen.
• Planera och genomföra informations- och utbildningsinsatser för olika målgrupper med olika bakgrunder och förkunskapskrav, som seniorer, studenter eller personal inom tandvård, hälso- och sjukvård och kommunal omsorg.
Tjänstgöringsgraden för uppdraget är 100% men det kan i tjänsten även ges utrymme för kliniskt arbete, forskning eller andra arbetsuppgifter på annan arbetsplats eller andra uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandläkarexamen och formell och reell kompetens från verksamhet riktad till äldre personer.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som i denna roll innebär att du är engagerad, proaktiv och har en drivkraft att förbättra och utveckla. Du har förmågan att se helheten, initiera aktiviteter som omsätts i praktiken och ger resultat. Du behöver vara strukturerad och kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är också intresserad av att lära nytt och vill jobba i en lärande organisation.
Eftersom du också kommer få många kontaktytor och presentera vårt arbete i olika sammanhang behöver du ha god samarbetsförmåga samt kunna kommunicera på ett lyhört, tydligt och engagerat sätt.
Arbetet kräver datorvana inklusive kunskaper i Office 365, samt god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Meriterande erfarenhet från projektarbete och utvärdering av insatser, liksom forskarutbildning och forskningserfarenhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av samverkan och utvecklingsarbete samt intresse för frågor som rör folkhälsa, levnadsvanor och äldretandvård. Du behöver även har vana att tala inför grupp och gärna erfarenhet från arbete i en politisk styrd organisation.
