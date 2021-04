Verksamhetsutvecklare för systemstöd till Rottne Industri - OnepartnerGroup Sydost AB - Organisationsutvecklarjobb i Växjö

OnepartnerGroup Sydost AB / Organisationsutvecklarjobb / Växjö2021-04-12Rottne Industri AB har tack vare högt fokus på teknisk innovation och kvalitét en stabil och långsiktig tillväxt, och vi fortsätter stärka vår stabila position på marknaden. För att nå nästa etapp i utvecklingen och kunna förverkliga våra strategiska planer söker vi nu en erfaren och innovativ Verksamhetsutvecklare för systemstöd till vårt huvudkontor i Rottne, 2 mil från Växjö. Vi ser att du har stor erfarenhet av att driva förändring och effektivisera arbetssätt och processer med affärssystem som verktyg.Tjänsten är ny och gäller tillsvidare då vi ser ett fortsatt behov på längre sikt att på ett strategiskt plan utveckla verksamheten under vår fortsatta tillväxtresa. Du kommer att arbeta i nära samarbete med ledningsgruppen och du rapporterar till ekonomichefen. Som verksamhetsutvecklare kommer du att vara en nyckelperson för företagets fortsatta expansion, och du får ett starkt mandat att självständigt - tillsammans med dina kollegor - driva de förändringar och steg som ger värde för verksamheten.Vi erbjuder dig ett jobb på ett privatägt, stabilt företag som värnar om individen. Dina åsikter och idéer är viktiga för oss och vår utveckling och du får goda möjligheter till inflytande och påverkan. Vi gillar att bygga stora maskiner och att ha kul på jobbet, och du kommer till ett team med en mycket bra laganda och sammanhållning. Vi kallar det "Rottne-andan".Dina ansvarsområden innefattar främst: Ansvar för att analysera, utveckla och effektivisera samt följa upp våra arbetssätt i hela verksamheten där flödet från kundorder till levererad produkt är huvudprocessen.Övergripande ansvar för företagets olika digitala verksamhetsstöd vilket innefattar allt från kravspecifikation, upphandling, implementering, utveckling, drift, support och samordning såväl internt som externt.Ansvar för att ständigt utveckla och förbättra företagets affärssystem från IBS för att säkerställa att organisationen optimerar sin effektivitet och står rustad för fortsatt tillväxt.Du som sökerhar erfarenhet av att driva digitalisering och förändring i tillverkande industri med goda resultat. Du har djuplodande förståelse för och kunskaper kring affärssystemsoptimering och du har ett genuint intresse av affärsutveckling, affärssystem och kommunikation mellan system. Du har den övergripande förståelsen för verksamhetens processer som krävs för att kunna se hur förändringar i olika avdelningars arbetssätt lirar med varandra med affärssystemet som nav. På ett innovativt och lösningsfokuserat sätt hittar du ständigt nya möjligheter att förbättra och förenkla våra medarbetares vardag. Med fördel är du väl insatt i de processer som är kopplade till tillverkning i större bolag och du har förmågan att samla och leda människor till gemensamma mål.Som person är du utvecklingsdriven, tydlig och pedagogisk med förmåga att samla och leda dina kollegor till gemensamma mål. Arbetet kräver att du arbetar strukturerat och systematiskt med en god analytisk förmåga, och du driver självständigt utvecklingen inom ditt ansvarsområde framåt. Sist men inte minst är du en sann lagspelare som har lätt för att samarbeta och för att engagera dina kollegor.2021-04-12Sista ansökningsdatum är den 2:e maj 2021 men tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då vi jobbar med löpande urval. Detta är en direktanställning hos Rottne Industri AB som valt att samarbeta med OnePartnerGroup. Läs gärna mer och ansök via www.onepartnergroup.se. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Emma Hördegård, OnePartnerGroup, på telefonnummer 0470-32 38 39.Sista dag att ansöka är 2021-05-02OnePartnerGroup Sydost AB5686499