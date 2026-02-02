Verksamhetsutvecklare för Sydväst 1 och 2
2026-02-02
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till stadsområde Sydväst.
Tjänsten är delad mellan Sydväst 1 och Sydväst 2 och omfattar verksamheter inom bostad med särskild service, daglig verksamhet samt boendestöd enligt LSS och SoL. Som verksamhetsutvecklare är du organiserad under verksamhetschef och ingår i ledningssammanhang tillsammans med verksamhetschef, enhetschefer, metodutvecklare och andra stödfunktioner. Rollen innebär ett nära samarbete med chefer och nyckelroller inom stadsområdet samt samverkan med verksamhetsutvecklare i andra stadsområden och på avdelningsnivå. Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare arbetar du tillsammans med en annan verksamhetsutvecklare inom Sydväst och utgör ett nära kollegialt stöd i utvecklingen av stadsområdets verksamheter. Tillsammans ansvarar ni för stadens kvalitetsledningssystem, vilket bland annat omfattar styrande dokument, egenkontroller på verksamhetsnivå samt systematisk uppföljning och analys av avvikelser och synpunkter.
Du stödjer verksamheten i att omsätta politiska mål till verksamhetsspecifika mål och arbetar med uppföljning av stadsområdets verksamhetsplan. Dina ansvarsområden inkluderar processutveckling, där du utvecklar och implementerar arbetssätt som bidrar till ökad kvalitet, effektivitet och brukarnöjdhet. Du säkerställer att verksamheterna följer gällande lagstiftning, riktlinjer och styrdokument samt medverkar i utvecklingen av kvalitetsindikatorer och uppföljningsmetoder.
Du ger stöd till enhetschefer i deras arbete med verksamhetsutveckling, exempelvis genom analys, planering och genomförande av förbättringsarbete. Du ger också stöd till enhetschefer med dokumenthantering. Samverkan med interna och externa aktörer för att främja gemensamma utvecklingsmål är också en viktig del av rollen. Vidare kommer du att driva digitaliseringsinitiativ för att effektivisera verksamhetens arbetssätt och processer.
Slutligen ansvarar du för att regelbundet följa upp, utvärdera och rapportera resultat och framsteg i utvecklingsarbetet till verksamhetschef. Rollen omfattar både strategiska och operativa uppdrag och är både utvecklande och varierad.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten som verksamhetsutvecklare krävs att du har en treårig universitets- eller högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, beteendevetenskap, socionomprogrammet eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
Du bör ha god kunskap om lagstiftning inom offentlig förvaltning samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom lagen om valfrihetssystem (LOV) och offentlig förvaltning. Vi söker dig som har mycket god datorvana och tidigare erfarenhet som verksamhetsutvecklare, gärna inom offentlig sektor.
Du har förmåga att identifiera och analysera problem, se samband och föreslå välgrundade lösningar även utifrån komplex eller begränsad information. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift och kan anpassa din kommunikation efter mottagare och situation.
Du arbetar strukturerat, systematiskt och målinriktat samt planerar och följer upp ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att samarbeta, ser till helheten och bidrar aktivt till det gemensamma uppdraget.Övrig information
Fysiska intervjuer kommer att genomföras i Frölunda den 19-20 februari.
Tjänsten är placerad under verksamhetschefen och ingår delvis i en tvärfunktionell ledningsstruktur. Resor inom Göteborgs stad kan förekomma.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
