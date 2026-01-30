Verksamhetsutvecklare för konsultuppdrag
Verksamhetsutvecklare för konsultuppdrag hos bostadsbolag utanför Göteborg
Nu söker vi en senior verksamhetsutvecklare för ett spännande konsultuppdrag hos ett bostadsbolag strax utanför Göteborg. Uppdraget startar omgående och pågår i cirka fyra månader, med möjlighet till viss förlängning. Uppdragets omfattning kan anpassas och det finns möjlighet till både heltid- och deltidslösning.
Vill du ta dig an ett uppdrag där du får möjlighet att på riktigt påverka organisation, arbetssätt och framtida struktur? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Uppdragsbeskrivning
För kunds räkning söker vi nu en erfaren och senior verksamhetsutvecklare till ett tidsbegränsat konsultuppdrag.
I uppdraget får du en central och strategiskt viktig roll med fokus på analys, utveckling och förändringsarbete. Kunden har identifierat ett behov av en extern part som kan göra en genomlysning av organisationen - hur den är uppbyggd i dag, hur verksamheten bedrivs och vilka frågor som är mest kritiska framåt.
Uppdraget innebär att du bidrar med analyser och rekommendationer kring hur verksamheten kan utvecklas för att möta framtida behov.
Uppdragets huvudsakliga fokusområden:
Genomlysning av organisationens struktur, ansvar och arbetssätt, med särskilt fokus på projektorganisation, teknisk avdelning och driftverksamhet.
Stöd och analys kopplat till områdesutveckling samt kundens ambition att etablera en egen avdelning för trygghet och säkerhet.
Kartläggning av befintlig kompetens, identifiering av kompetensgap och framtida behov.
Framtagande av konkreta och välgrundade rekommendationer kring prioriteringar, organisering och möjliga utvecklingsvägar.
Vi söker dig som är en senior verksamhetsutvecklare med gedigen erfarenhet av analys- och förändringsarbete, gärna inom fastighets-, bostads- eller samhällsnära verksamheter. Du är van vid att snabbt sätta dig in i komplexa organisationer och har förmågan att se både helhet och detaljer.
Vi söker dig som har:
Flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling, organisationsanalys och förändringsledning.
Vana att arbeta nära ledningsgrupper och beslutsfattare.
Erfarenhet av projektorganisationer och projektstyrning.
God förståelse för tekniska organisationer och driftverksamhet.
Förmåga att analysera kompetensbehov och organisationsstruktur.
Erfarenhet från fastighets- eller bostadssektorn är starkt meriterande.
Dina personliga egenskaper
Som person är du analytisk, trygg och tydlig i din kommunikation. Du vågar ställa de svåra frågorna och leverera ärliga rekommendationer, samtidigt som du har en lyhörd och professionell framtoning.
Du är strukturerad, självständig och har lätt för att skapa förtroende i organisationer. Du trivs i uppdrag där du får bidra till långsiktiga förbättringar och hållbar utveckling.
Välj själv - egenföretagare eller anställd konsult
Ditt uppdrag sker ute hos kundföretaget, men du väljer om du vill arbeta som underkonsult med eget bolag eller vara konsult direkt anställd av Fasticon. Som anställd konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkring och tjänstepension.
Ansök idag!
Våra konsultprocesser går riktigt fort! Vi går igenom ansökningar löpande och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdatum. Tveka därför inte, skicka in din ansökan idag!
Vid frågor om rollen eller konsultprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef: Annie Knipplén på annie.knipplen@fasticon.se
.
Om Fasticon
Fasticon är marknadsledande specialister på kompetensförsörjning inom fastighetsrelaterade kompetenser. Vi kombinerar skarp expertis med en djup förståelse för ledarskapsutmaningar, engagerade i att rekrytera och hyra ut yrkesverksamma som bidrar till din organisations långsiktiga framgång. Våra kunder finns över hela Sverige och vi utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.
Läs mer på www.fasticon.se
