Verksamhetsutvecklare för Drivkraftsutredningen
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Mjölby Visa alla organisationsutvecklarjobb i Mjölby
2026-03-27
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen i Mjölby
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Vill du bidra till att utveckla framtidens välfärd och vara med i en viktig omställning? Vi söker nu en verksamhetsutvecklare för Drivkraftsutredningen som kommer att arbeta nära ledning, chefer och medarbetare i ett uppdrag som spänner inom flera delar av omsorgs- och socialförvaltningen. Rollen innebär att driva och leda utvecklingsprocesser och säkerställa kvalitet, effektivitet och nytta för dem vi är till för.
Du kommer till en början att vara en del av Individ- och familjeomsorgen men arbeta nära förvaltningens stab/stödfunktioner och i nära samverkan med andra verksamhetsutvecklare. Arbetet innebär både strategiska och operativa inslag och kräver god samarbetsförmåga samt ett strukturerat och analytiskt arbetssätt.Publiceringsdatum2026-03-27Arbetsuppgifter
I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du att ha en viktig funktion i att stötta och driva verksamhetens utvecklings- och förändringsarbete. Du arbetar nära ledning, chefer och arbetsgrupper för att skapa struktur, tydlighet och goda förutsättningar för kontinuerlig förbättring.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
* Driva och leda utvecklings- och förändringsprocesser kopplade till Drivkraftsutredningen.
* Genomföra utredningar, analyser och ta fram beslutsunderlag för ledning.
* Följa och bevaka aktuella lagrum samt säkerställa implementering av förändringar i verksamheterna.
* Vara processledare och ge stöd till chefer och arbetsgrupper i utvecklings- och förbättringsarbete.
* Kommunicera pågående utvecklingsarbete internt och i vissa fall externt.
* Säkerställa helhetsperspektiv och flöden samt skapa överblick över pågående processer för ledning och medarbetare.
* Samverka internt inom hela förvaltningen, med andra förvaltningar samt med externa aktörer.
* Bidra till att utveckla och stärka arbetssätt, metoder och rutiner för långsiktigt hållbar verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning som personalvetare, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
* Dokumenterad erfarenhet av att leda projekt eller utvecklingsprocesser.
* Erfarenhet av att skriva formella handlingar, rapporter och beslutsunderlag.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande om du har:
* Genomförd projektledarutbildning eller annan relevant vidareutbildning inom processledning, förändringsledning eller verksamhetsutveckling.
* Erfarenhet av att arbeta med implementering av lagstiftning eller större verksamhetsomställningar.
* Erfarenhet av arbete i stabsfunktion eller centralt utvecklingsarbete.
* Erfarenhet av arbete inom arbetsmarknadsområdet.
Som person ser vi att du arbetar väl med människor och skapar goda relationer genom att visa empati, respekt och en stark vilja att bidra till laganda. Du är prestigelös och uppmärksammar andras insatser, vilket gör dig till en naturlig samarbetspartner. Genom att bygga och upprätthålla nätverk, både internt och externt, samarbetar du effektivt och hanterar olika perspektiv och personer på ett professionellt sätt.
Du kommunicerar tydligt och trovärdigt och presenterar information på ett klart, strukturerat och engagerande sätt både muntligt och skriftligt samtidigt som du anpassar budskapet efter mottagaren. Din analytiska och strukturerade förmåga gör att du kan skriva logiskt, hantera komplex information och skapa tydlighet i både processer och dokumentation.
Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt genom att sätta upp mål, arbeta utifrån givna tidsramar och resurser samt följa upp aktiviteter tills de är slutförda. Samtidigt är du förändringsbenägen och flexibel; du anpassar dig till nya förutsättningar, uppmuntrar initiativ och ser möjligheter även i osäkrare situationer. Du kan också hantera krav och press på ett stabilt sätt, behåller lugnet när det behövs och tar emot feedback på ett konstruktivt sätt.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314888".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480)
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen
Verksamhetschef
Eva Ström eva.strom@mjolby.se 010-234 51 91
9822362