Verksamhetsutvecklare för Barn och unga
Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2025-09-11
Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra. Genom att sprida kunskap och samarbeta inom Göteborgs Stad och med andra aktörer ökar vi förståelsen för individers behov och utformar insatser som gör verklig skillnad.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, barn- och korttidsboenden, avlastning samt stöd och ledsagning.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare för verksamhetsområdet Barn och unga i utföraravdelning. Verksamhetsområdet ansvarar för insatser enligt LSS på Bostad med särskild service för barn eller ungdomar, korttidsvistelse och avlösarservice. Området arbetar stadenövergripande och möter över 500 barn och ungdomar i våra verksamheter.
Som verksamhetsutvecklare ingår du i områdets ledningsgrupp och fungerar ihop med metodutvecklare och bemanningscontroller som en stödfunktion till verksamhetschef och enhetschefer. I din roll arbetar du i stadens kvalitetsledningssystem, vilket inkluderar hantering av avvikelser och synpunkter, egenkontroller på verksamhetsnivå samt systematisk uppföljning och analys. Du kommer att stödja verksamheten med att omsätta politiska mål till verksamhetsspecifika mål och arbeta med uppföljning av områdets verksamhetsplan och nyckeltal.
Dina ansvarsområden kommer att inkludera utveckling, där du driver processer för att förbättra kvalitet, effektivitet och brukarnöjdhet. Du kommer att tillsammans med ledningsgruppen säkerställa att verksamheten följer gällande riktlinjer och lagkrav och stödjer enhetschefen vid årliga inspektioner från tillsynsmyndighet. Vidare kommer du att driva och stötta i digitalisering för att effektivisera verksamhetens arbetssätt och processer.
Du samverkar med verksamhetsutvecklare inom andra verksamhetsområden och på avdelningsnivå.
Rollen innefattar både strategiska och operativa frågor och uppdrag, vilket gör den både utmanande och givande.Kvalifikationer
För denna tjänst ser vi det som viktigt att du har intresse för målgruppen barn och ungdomar och att du har god kunskap om barnkonventionen.
För att vara kvalificerad för tjänsten som verksamhetsutvecklare krävs att du har minst treårig universitets- eller högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, beteendevetenskap eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
Du har kunskap om lagstiftning inom offentlig förvaltning samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Vi söker dig som har mycket god datorvana. Du har erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledning samt att driva förändring och implementera förbättringsåtgärder.
Det är meriterande om du har arbetat i verksamhet som riktar sig mot barn och ungdomar eller om du har tidigare erfarenhet som verksamhetsutvecklare inom offentlig sektor.
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du kan delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och du kan anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Tiden använder du effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
ÖVRIGT
Tjänsten är placerad under verksamhetschefen och ingår delvis i en tvärfunktionell ledningsstruktur. Resor inom Göteborgs stad kan förekomma.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Enligt avtal. Så ansöker du
