Verksamhetsutvecklare digitalisering, Stöd och omsorg

Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Hos oss får du chansen att driva den digitala utvecklingen inom myndighetsutövning, funktionshinderomsorg och individ- och familjeomsorg.
Som verksamhetsutvecklare blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa innovativa, rättssäkra och effektiva lösningar som gör verklig skillnad - både för våra medarbetare och för de människor vi finns till för.
Stöd- och omsorgsförvaltningen ansvarar för tre centrala verksamhetsområden: myndighetsutövning, funktionshinderomsorg samt individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för människor att leva ett tryggt och självständigt liv, med socialtjänstens ansvar som grund.
Inom förvaltningen finns Ledningsstaben, en strategisk funktion som driver utvecklingen inom flera av våra stödprocesser. Här samlas kompetenser inom digitalisering, kommunikation, lokalförsörjning och utredning - allt för att stärka verksamheten i mötet med invånarnas behov.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Socialtjänsten står inför en digital transformation som förändrar hur vi arbetar, möter invånare och säkerställer rättssäkra beslut. Förväntningarna på effektivitet, tillgänglighet och användarvänliga tjänster ökar - både från samhället och lagstiftningen.
Som verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering blir du en nyckelperson i denna omställning, där du bland annat kommer:
Vara med i utvecklingsinitiativ hela vägen - från behovsfångs och planering till genomförande och uppföljning. Du stöttar verksamheten i förändringsledning, leder implementeringsarbetet, säkerställer delaktighet och följer upp effekterna av digitala satsningar.
Kartlägga och analysera verksamhetsbehov - genom workshops, intervjuer och processanalyser identifierar du förbättringsområden och prioriterar insatser utifrån verksamhetens mål.
Säkerställer att digitala lösningar stödjer verksamhetens mål, stärker rättssäkerheten och bidrar till bättre resultat för individen.
Samverkar med interna och externa aktörer, såsom chefer och medarbetare, leverantörer, regioner, myndigheter och andra kommuner.
Bevakar trender och regelverk för att omsätta omvärldsutvecklingen till strategiska möjligheter för socialtjänsten.
Detta är en roll för dig som vill bidra till en modern, datadriven och rättssäker socialtjänst - och som brinner för att omsätta teknikens möjligheter till verklig nytta för brukare och medarbetare.
Om dig
Du är driven, strukturerad och lösningsorienterad. Din analytiska och pedagogiska förmåga gör att du kan förklara komplexa samband på ett tydligt och engagerande sätt. Du ser digitalisering som ett verktyg för verksamhetsnytta och förbättrade resultat för individen.Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom t.ex. samhällsvetenskap, beteendevetenskap, informatik eller annan relevant inriktning.
Några års erfarenhet av verksamhetsutveckling och digitalisering, gärna inom offentlig sektor.
Dokumenterad ledarerfarenhet samt förmåga att driva förändringsprocesser.
Erfarenhet av informationsklassning och konsekvensbedömningar enligt GDPR.
Meriterande:
God förståelse för socialtjänstens uppdrag, regelverk och processer.
Erfarenhet av att arbeta med digitala stödverktyg, e-tjänster eller processautomation inom socialtjänstens områden.
Erfarenhet av agila arbetssätt och samarbete i agila team.
I din ansökan vill vi att du beskriver hur du arbetat med digital transformation och verksamhetsutveckling, samt vilka resultat detta lett till.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 medarbetare. Kommunen har cirka 440 chefer och verksamheten är indelad i åtta förvaltningar. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?
Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Umeå kommun ingår i tre förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska www.umea.se/minoriteter.
Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Ta del av våra förmåner https://umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
