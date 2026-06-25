Verksamhetsutvecklare digitalisering
Göteborgs Stads Leasing AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-25
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Göteborgs Stads Leasing AB, GSL, är ett internt kommunalt bolag i Göteborgs Stad. Vi erbjuder smarta lösningar inom leasing, leveranser, återbruk och cirkulär ekonomi. Med våra tjänster kan förvaltningar och bolag, leasa, transportera och cirkulera på ett resurssmart sätt.
Vi levererar maten till barnen och de äldre. Vi ser till att möbler, datorer, elfordon och hjärtstartare finns där de behövs. Vårt uppdrag är att få vardagen att rulla. Så att alla som jobbar i Göteborgs Stad kan göra skillnad. Idag och imorgon. Därför slutar vi aldrig att leta efter nya sätt att bidra till hållbarhet
Vi gör Göteborg mer hållbart varje dag.Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Göteborg Stads Leasing AB växer och utvecklas. Nu förstärker vi vår IT- och digitaliseringsfunktion med tre nya medarbetare, varav en verksamhetsutvecklare digitalisering, för att möta samtidens behov av användarcentrerade och kundvänliga lösningar,
Hos oss blir du en av fem medlemmar i IT- och digitaliseringsfunktionen, som leds av en ansvarig teamledare. Som verksamhetsutvecklare digitalisering får du en central roll i vår fortsatta utvecklingsresa. Du arbetar nära IT-arkitekt, projektledare IT och digitalisering, förvaltningsledare IT och IT-tekniker.
IT- och digitaliseringsfunktionen ingår tillsammans med verksamhetsutveckling, kommunikation och miljö och hållbarhet i ett av sex team på avdelningen verksamhetsstöd. Alla medarbetare i det tvärfunktionella teamet är självgående specialister och leder självständigt arbetet inom sitt sakområde. Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare digitalisering ansvarar du för att samordna vår digitala utveckling. Rollen har ett övergripande ansvar för GSL:s utvecklingsplan för digitalisering och fungerar som en sammanhållande kraft i vårt digitaliseringsarbete.
Du ansvar för och utvecklar GSL:s digitaliseringsplan och AI-strategi.
Du identifierar, prioriterar och driver verksamhetsutvecklande initiativ i nära samverkan med verksamhet, kund och leverantör.
Du omsätter kundens och verksamhetens behov till konkreta initiativ som skapar nytta för kund, medarbetare och verksamhet.
Du utvecklar processer, arbetssätt och digitala tjänster.
Du följer upp nyttor, effekter och måluppfyllelse av digitaliseringsinitiativ.
Du bidrar till ökad digital mognad och ett långsiktigt utvecklingsfokus i organisationen.
Du samordnar verksamhetens alla perspektiv, med lite extra koll på kundfokus, tjänsteutveckling samt GDPR och informationssäkerhet
Som verksamhetsutvecklare digitalisering ansvarar du för att skapa riktning, struktur och framdrift i organisationens digitala utveckling. I rollen bygger och utvecklar du nära samarbeten med verksamhet, IT, ledning, kunder och leverantörer för att skapa framgångsrika och hållbara lösningar.
Du stödjer och bidrar till förändringsledning, med nya roller och arbetssätt. Ett viktigt fokus i arbetet är att säkerställa att GSL:s tjänsteerbjudande utgår från kundens behov och bidrar till hög användarnytta och kundnöjdhet.
Vi tror att du är en trygg och strategisk verksamhetsutvecklare med bred bakgrund från kvalificerade digitaliseringsroller. Du känner dig bekväm med att fatta beslut, hantera målkonflikter och navigera i en organisation med flera verksamhetsområden.
Du kan analysera komplexa frågeställningar, identifiera risker och hitta hållbara lösningar. Du gillar mötet mellan människan och tekniken och har förmåga att väga samman verksamhetsmässiga, tekniska och ekonomiska perspektiv i dina beslut. Du är en pedagogisk och prestigelös förändringsledare.
Du bygger starka relationer och skapar samsyn kring verksamhetens utveckling. Du fångar upp behov, driver dialoger och leder utvecklingsarbete från idé till genomförande och nyttorealisering. Du bidrar till att skapa engagemang i förändring och säkerställer att digitalisering används som ett verktyg för att skapa verksamhetsnytta.
Kvalifikationer
För att söka tjänsten behöver du:
Högskoleexamen inom systemvetenskap, verksamhetsutveckling eller motsvarande
Flerårig erfarenhet av verksamhetsutveckling, digitalisering och föreningsledning (+urvalsfråga med antal år).
Erfarenhet av att driva utvecklingsinitiativ och förändringsarbete.
God förståelse för verksamhetsprocesser och processutveckling
God förmåga att omsätta verksamhetsbehov till konkreta lösningar.
Erfarenhet av digital transformation och tjänsteutveckling.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från offentlig sektor
Erfarenhet av att projektleda
Erfarenhet av PM3 eller liknande förvaltningsmodell
Erfarenhet av projektmodellen PPS eller motsvarande
Erfarenhet av datadriven utveckling och arbetssätt
Personliga kompetenser:
Strategisk och utvecklingsorienterad
Förmåga att skapa engagemang och samsyn kring förändring.
Förmåga att planera, prioritera och driva flera aktiviteter parallellt
förmåga att leda och motivera andra
Lösningsfokuserad och prestigelös
ser helheten och säkerställer att teknik och digitalisering bidrar till verksamhetsnytta och effektivare arbetssätt.Anställningsvillkor
Hälsa och välmående
Vi satsar på våra medarbetares hälsa och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, träning på arbetstid, frukt och gemensam veckofika.
Personlig och professionell utveckling
Vi värnar om din utveckling och erbjuder relevanta kurser så att du kan växa både som individ och i din yrkesroll.
Under 2027 flyttar vi till nya lokaler på Exportgatan.
Vi hoppas att du vill bli en del av vårt team och vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Inom Göteborgs Stads Leasing bedriver vi samhällsviktig verksamhet. Som tillsvidareanställd kommer du därför att bli krigsplacerad inom ramen för Göteborgs Stads Leasings roll i det civila försvaret.
Vi kommer preliminärt startar med intervjuomgång 1 from v. 34.
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. (länk till den externa hemsidan, se nedan).
Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Stads Leasing AB
(org.nr 556442-1716), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Kontakt
Arne Möller arne.moller@gsl.goteborg.se 031-3684976 Jobbnummer
9978425