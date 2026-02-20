Verksamhetsutvecklare digitalisering
Vår förvaltning satsar för att ge bästa stöd till våra verksamheter.
Nu söker vi fler medarbetare som med professionalism, innovation, omtanke och framtidstro vill vara med och utveckla framtidens skola.
Rollen
Du finns organisatoriskt direkt under verksamhetschef och tillhör förvaltningens stab. Tillsammans med verksamheten driver du utvecklingen av våra digitala lösningar inom förskola, skola och vuxenutbildning.
- Du utbildar i digitala verktyg och tydliggör nyttan till användaren.
- Du inventerar nuläge och analyserar behov för att ge stöd i automatisering och utveckling av processer som gynnar både medarbetare, elever och vårdnadshavare.
- Du översätter verksamheternas behov till genomförbara digitaliseringsprojekt i samråd med ledning, medarbetare, leverantörer, konsulter och IT-enhet.
- Du leder projekt från förstudie till implementering
- Du säkerställer nyttan med processen, tar fram tydliga rutiner och koordinerar projekten med resursfördelning, dokumentation, uppföljning och analys.
- Du deltar i kommunövergripande arbete med digital utveckling
- Medverka i upphandlingar och inköp samt ansvara för centrala avtal, PUB avtal och licenser
- Du driver utveckling med automation, datadriven analys och AI som verktyg
- Du är ett stöd och bollplank för verksamheten i digitala frågor och deltar i olika nätverk både internt och externt
Det här är vi
Hos oss möter du engagerade kollegor, goda samarbeten och en stark ambition att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar. Vi har korta beslutsvägar och du arbetar nära din chef och förvaltningens andra chefer och medarbetare. Vi arbetar prestigelöst och uppskattar nya idéer och tankar. Vi ser fram emot att träffa dig. Möjlighet till arbete på distans finns utifrån verksamhetens behov.
Är det här du?
Vi söker dig som har:
- Relevant högskoleutbildning med inriktning mot digitalisering och IT alternativt är utbildad pedagog/lärare som har lång erfarenhet av att arbeta med digitaliseringsfrågor.
- Erfarenhet av processkartläggning av digitala flöden samt utveckling och implementering av nya digitala arbetssätt.
- Erfarenhet av samordning, styrdokumentation, kravställning och samarbete med systemleverantörer. Viss erfarenhet av systemförvaltning.
- Pedagogisk förmåga att förklara IT relaterade frågor på ett tydligt och begripligt sätt.
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift.
- Erfarenhet av att leda projekt
- Grundläggande kunskap om upphandling
Du har goda projektledaregenskaper samt ett strukturerat och självständigt arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Då vi arbetar i nära anslutning till skolan där barn och ungdomar vistas ska utdrag ur belastningsregistret lämnas inför eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
