Verksamhetsutvecklare digital produktion
Polismyndigheten, HR-avdelningen
2026-02-03
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Som verksamhetsutvecklare arbetar du, tillsammans med dina kollegor, med att utveckla Polismyndighetens utbildningsverksamhet till mer flexibla, verksamhetsnära och nätbaserade lärandeformer. I tjänsten arbetar du stöttande och förutsättningskapande och bidrar med din pedagogiska expertis inom media med fokus på kompetensspridning och lärande i myndigheten. Andra exempel på arbetsuppgifter kan vara projektledning eller delprojektledning, deltagande i strategiskt utvecklingsarbete och arbete i digitala verktyg.
Arbetsuppgifterna kan komma att utökas beroende på sökandes bakgrund och utvecklingspotential samt verksamhetens behov. Vi söker därför dig som vill vara med och förbättra samt utveckla vår verksamhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Akademisk examen inom exempelvis pedagogik, alternativt annan utbildning kombinerat med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av minst sex månaders aktivt arbete med mediepedagogisk produktion som exempelvis manusproduktion, film, ljud, författarverktyg.
• Erfarenhet av att stötta och coacha inom mediepedagogisk produktion.
• Erfarenhet av att driva och medverka i förändringsarbete.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• Kunskaper om produktion i Articulate Storyline, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator eller After Effects (Adobe creative cloud).
• Erfarenhet av produktion av grafiskt bildmaterial och illustrationer.
• Utbildning eller erfarenhet inom interaktionsdesign och användarcentrerat arbete.
• Erfarenhet av arbete med tillgänglighetsfrågor.
• Erfarenhet av projektledning.
Personliga egenskaper:
Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och driver ditt arbete framåt på ett självgående, strukturerat och effektivt sätt. Du skapar framgångsrika samarbeten genom att du är prestigelös, inlyssnande och nyfiken.
Vidare har du även en god förmåga att på ett proffesionellt sätt företräda ditt kompetensområde i olika sammanhang och har ett starkt uppdragsfokus. Som person är du stabil och kan driva flera komplicerade arbetsprocesser parallellt och hanterar arbetstoppar på ett balanserat sätt.
Då verksamheten är inne i en intensiv förändringsperiod och behovet av kompetenshöjande insatser är dynamiskt behöver du vara flexibel och ha ett lösningsfokuserat arbetssätt där du identifierar lösningar framåt utifrån de förutsättningar som finns.
Som verksamhetsutvecklare möter du dagligen olika målgrupper i ditt arbete, varför du har förmågan att kommunicera på ett pedagogiskt sätt såväl muntligt som skriftligt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Den här rekryteringen kommer eventuellt innefatta ett arbetsprov.
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm, Malmö, Göteborg alt. Linköping.
Arbetstid: Flextid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Verksamhetsutvecklare
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
