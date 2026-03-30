Verksamhetsutvecklare bibliotek
Region Blekinge / Bibliotekariejobb / Karlskrona
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30
På Biblioteksutveckling kombineras självständighet med gemenskap, innovation med struktur och strategi med praktisk handling.
Hos oss blir du en del av ett sammanhang med engagerade kollegor och ett starkt driv för utveckling.
Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg är den regionala biblioteksverksamheten med uppdrag att driva och stödja utvecklingsarbete tillsammans med folkbiblioteken i de två länen. Vi har kontor i Växjö och Karlskrona, placeringsort för utannonserad tjänst är Karlskrona. Region Blekinge är administrativ huvudman för verksamheten.
Vi värdesätter jämställdhet, mångfald och olika erfarenheter, och välkomnar sökande av alla kön och med olika bakgrund och livssituation.
Om jobbet
Som verksamhetsutvecklare på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg arbetar du med att driva och stödja folkbibliotekens utvecklingsarbete. Du har stora möjligheter att styra ditt eget arbete samtidigt som du ingår i olika samarbeten, både lokalt, regionalt och nationellt. En viktig del av arbetet är att vara närvarande och lyhörd för behoven i biblioteksverksamheten. Du kommer att initiera och leda förändringsarbete, och i rollen rör du dig mellan det strategiska och det operativa. Rollen kräver ett relationsskapande arbetssätt, ett intresse för samtida samhällsfrågor och en vilja att vara med där det händer.
I denna tjänst ingår ett särskilt fokus på att utveckla och stärka arbetet med MIK-frågor (medie- och informationskunnighet) i samverkan med folkbiblioteken. Det innebär att bidra med både praktisk kunskap och metodstöd samt att driva utvecklingen framåt tillsammans med verksamheterna. I uppdraget ingår även att bidra till analys, uppföljning och kunskapsutveckling, bland annat genom att tolka och kommunicera statistik och andra underlag som stöd för utvecklingsarbete.
Arbetet utgår från de områden och prioriteringar som finns i den regionala biblioteksplanen och de två regionala kulturplanerna. Över tid kan uppdragen förändras utifrån politiska beslut och folkbibliotekens behov.
Om dig
Krav ställs på att du:
- har relevant högskoleexamen, exempelvis inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan angränsande utbildning som vi bedömer likvärdig.
- har god digital kompetens och är van att arbeta i olika digitala miljöer.
- har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift och är van att formulera dig anpassat efter målgrupp och kontext.
- trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och är som person självgående och serviceinriktad, samtidigt som du har förmåga att hålla fokus på målet.
- har körkort. Tjänsten innebär resor i framför allt Blekinge och Kronoberg.
Meriterande är:
- arbetslivserfarenhet från biblioteks- eller kultursektorn
- erfarenhet av att hålla i utbildningar, presentationer eller workshops
- erfarenhet av projektledning eller att leda processer med utvecklingsfokus
- tidigare arbete i en konsultativ och/eller strategisk roll.
- kulturell kompetens och god förmåga att möta människor med olika språkliga och kulturella bakgrunder.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om regional utveckling
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regional utveckling. Här finns samlade resurser med ansvar för att främja hållbar utveckling, kultur, bildning och kollektivt resande. Området har det strategiska ansvaret för genomförandet av det regionala utvecklingsuppdraget och arbetar bland annat för att skapa attraktiva livsmiljöer och ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning för att skapa de bästa förutsättningarna för att få fler att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Inom området finns även ansvaret för att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv och uppdraget att möjliggöra ett hållbart kollektivt resande. Till området hör också Blekinge folkhögskola som ska utveckla möjligheterna till ett livslångt lärande och verka för visionen en hållbar bildning för alla.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/224".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081)
För detta jobb krävs körkort.
Regional utveckling
Lisa Elmers 0455-737148
