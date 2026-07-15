Verksamhetsutvecklare Barn och Ungdom
Södertälje kommun / Organisationsutvecklarjobb / Södertälje Visa alla organisationsutvecklarjobb i Södertälje
2026-07-15
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Verksamhetsutvecklare till Barn och Ungdom och socialkontoret med fokus på en ny socialtjänst och barn och ungdomsfrågor.
Vi har påbörjat den spännande omställningen mot en ny socialtjänst med fokus på medborgarnas behov och en mer tillgänglig, likvärdig och kunskapsbaserad socialtjänst. Vill du vara med och stärka det sociala arbetets kvalitet genom ett systematiskt och kunskapsfokuserat utvecklingsarbete? Då en av våra verksamhetsutvecklare går på föräldraledighet söker vi nu efter en engagerad och strategisk verksamhetsutvecklare som har förmågan att omsätta teori till praktik inom hela socialkontoret.
Om uppdraget
Som verksamhetsutvecklare kommer du att spela en central roll i att driva, samordna och stödja det kunskapsbaserade arbetet inom socialkontoret tillsammans med övriga verksamhetsutvecklare inom alla våra resultatområden och staben.
Ditt uppdrag innebär bland annat att omsätta forskning, beprövad erfarenhet och lokal kunskap till konkret utveckling i den dagliga verksamheten. Du arbetar nära både chefer och medarbetare och bidrar till att skapa en lärande organisation där systematik, kvalitet och delaktighet står i centrum. Du är ett stöd för chefer och medarbetare i att förankra och implementera kunskapsstyrning, systematiskt förbättringsarbete och arbetssätt i linje med den nya lagstiftningens intentioner. Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare leder du och stöttar verksamheten i kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete. I denna roll ingår bland annat:
• Leda och stötta utvecklings- och förbättringsarbete i linje med nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder
• Omvärldsbevaka och sammanfatta ny lagstiftning, aktuell forskning, nationella riktlinjer och policyramverk
• Hålla i workshops, utbildningar och processtöd för att höja det professionella lärandet
• Arbeta med implementering och förvaltning av kvalitetssystem
• Följa upp och utvärdera arbetssätt och metoder
• Implementera och avimplementera metoder och arbetssätt
• Samverka med hela socialkontorets gemensamma utveckling i fokus
• Utveckla gemensamma arbetssätt över områdesgränserna exempelvis familjeorienterat arbetssätt
• Leda processer och arbeta för processutveckling
Vem är du?
Som verksamhetsutvecklare behöver du ha en relevant högskoleutbildning samt flera års erfarenhet av socialtjänstens arbete inom området barn och unga. Arbetet innebär en nära samverkan med framförallt barn och ungdoms ledningsgrupp men också med övriga verksamhets- och kvalitetsutvecklare inom socialkontoret. Du behöver klara av att arbeta självständigt och tillsammans med andra och du behöver ha förmågan att hålla många bollar i luften. Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning som socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis inom beteendevetenskap eller statsvetenskap
• Flerårig erfarenhet av socialtjänstens arbete inom barn och unga
• Mycket god samarbetsförmåga
• Självständig med god förmåga att driva processer, skapa struktur och bygga förtroende
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift
Meriterande
• Dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete inom socialtjänsten
• Kunskap om det nationella arbetet med kunskapsstyrning och omställningen till ny socialtjänstlag
• Van att arbeta systematiskt med kvalitets- och förbättringsarbete
• Trivs med att vara ett stöd i förändringsarbete i komplexa miljöer
• Analytisk förmåga Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är stresstålig och som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du behöver kunna ta egna initiativ och trivas i en verksamhet med högt tempo. Vi söker dig som är positiv och som tar dig an utmaningar och nya arbetsuppgifter med ett leende.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Du har din primära arbetsplats på Holmfastvägen 31 där Barn och Ungdom har sin verksamhet och där sitter du tillsammans med områdeschef och lokal stab samt barn och ungdoms övriga verksamheter.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
0852301070
Ulrika Hallensjö ulrika.hallensjo@sodertalje.se Jobbnummer
10003839