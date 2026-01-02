Verksamhetsutvecklare äldreomsorg Hägersten- Älvsjö
2026-01-02
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Avdelningen för äldreomsorg ansvarar för ledning, styrning och utveckling av äldreomsorgen.
Uppdraget omfattar biståndsbedömning av insatser till äldre över 65 år samt drift av verksamheter i egen regi som hemtjänst, dagverksamhet, servicehus och vård- och omsorgsboende. Inom avdelningen finns även en hälsofrämjande enhet. Omsorgen är inriktad på att ge äldre personer möjlighet att kunna leva och bo självständigt så länge som möjligt i sin hemmiljö.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara med och forma framtidens äldreomsorg. Vi värnar om det goda samarbetet där vi hjälper varandra och där alla bidrar till en god arbetsmiljö. För oss är det viktigt att ha en frisk och hälsosam miljö, vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet att köpa kort till stadens simhallar och gym till subventionerat pris, flextid, vinter- och sommararbetstid samt möjlighet till semesterväxling.
Din roll
I ditt uppdrag som verksamhetsutvecklare hos oss är du ett stöd till avdelningschef och verksamheten. Du kommer att samarbeta tätt med övriga i staben, chefer och medarbetare inom avdelningen. Du är en viktig funktion för avdelningen och verksamheten i att nå mål och de förbättringar vi vill skapa för äldre i stadsdelen.
Som verksamhetsutvecklare inom äldreomsorgen har du en central roll i att säkerställa kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse i verksamheten. Ditt huvudsakliga uppdrag är att leda, samordna och utveckla arbetet med verksamhetsuppföljning, där du genom analys, uppföljning och systematiskt förbättringsarbete bidrar till att äldreomsorgen bedrivs enligt gällande mål, lagstiftning och styrdokument.
I arbetet ingår även Lex Sarah utredningar, äldreboendeplanering, att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag, rapporter och presentationer till ledning och nämnd samt att leda alternativt medverka i olika arbetsgrupper och projekt. Då rollen som verksamhetsutvecklare är självständigt, behöver du vara självgående, strukturerad och kunna driva ditt arbete framåt mot uppställda mål, med fokus på resultat. Du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut, har ett problemlösande förhållningssätt och kommer med nya idéer och tankar som kan omsättas i verksamheten.
Då du har många kontaktytor behöver du ha en god samarbets-och kommunikativ förmåga och kunna förmedla information och budskap på ett tydligt sätt till andra. Du är inlyssnande och kan anpassa dig till mottagare och situation samt har god förmåga att få med dig andra. Då rollen kan innebära projektledning behöver du också trivas med att ta en ledande roll. I ditt uppdrag ingår även att omvärldsbevaka, delta i olika nätverk och samverka med interna och externa aktörer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• högskoleexamen
• aktuell erfarenhet av äldreomsorg
• goda kunskaper om äldreomsorgens lagstiftning, styrdokument och regler
• goda kunskaper om äldreomsorgens strategiska utmaningar och intresse att omvärldsbevaka * god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• utbildning inom projektledning, förändringsledning eller motsvarande
• erfarenhet av verksamhetsuppföljning/utveckling
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
