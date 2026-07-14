Verksamhetsutvecklare
Kalmar Kommun, Socialförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Kalmar Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kalmar
2026-07-14
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet – våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma en innovativ socialtjänst i framkant?
Socialtjänsten i Kalmar ska vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. För att möjliggöra detta arbetar vi sedan flera år tillbaka utifrån ett väl implementerat processorienterat arbetssätt som skapar helhetssyn, struktur och förutsättningar för ständiga förbättringar.
Barn och familj är ett brett verksamhetsområde där myndighetsutövning utifrån SoL och LSS, boende och insatser samt förebyggande arbete samspelar för att ge barn, unga och familjer rätt stöd i rätt tid. Som en del av ledningsgruppen bidrar du till att leda och utveckla verksamheten utifrån ett gemensamt helhetsperspektiv med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling.
I din roll som verksamhetsutvecklare arbetar du nära verksamhetschefen med styrning och ledning av verksamhetsområdet. Med processorienteringen som grund driver och stödjer du kvalitets- och utvecklingsarbete, med fokus på att skapa effektiva, sammanhängande och värdeskapande processer för de barn, unga och familjer vi finns till för.
Du fungerar som ett strategiskt och operativt stöd till chefer i deras arbete med systematiskt kvalitetsarbete, uppföljning och utveckling. Rollen innebär att bidra till analys, förbättring och implementering av arbetssätt, samt att säkerställa att verksamheten utvecklas i linje med lagstiftning, mål och behov.
Du ingår även i förvaltningens verksamhets- och kvalitetsutvecklargrupp, där du tillsammans med andra utvecklingsfunktioner bidrar till ett samordnat och långsiktigt utvecklingsarbete.
Vår ledningsfilosofi möjliggör för dig att få en personlig utveckling med bland annat ledarskapsutbildning.Kvalifikationer
Du som söker har examen från socionomprogrammet eller annan relevant högskoleutbildning som vi bedömer som lämplig. Du har goda kunskaper inom socialtjänstens område som möjliggör för dig att kunna driva mål-, kvalitets- och utvecklingsarbete på strategisk nivå. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och god förmåga att sammanställa, analysera och visualisera material. Du är kreativ, idérik och har ett förtroendefullt och inspirerande sätt.
Stor vikt läggs vid personlig kompetens.
Vi förutsätter att du delar vår värdegrund "I ett Kalmar för alla möter vi dig med respekt och engagemang. Vi finns här för dig".
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MH17/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 28 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Vision
Therése Axelsson therese.axelsson2@kalmar.se +46103522193 Jobbnummer
10001984