Verksamhetsutvecklare
Region Kalmar län / Organisationsutvecklarjobb / Västervik Visa alla organisationsutvecklarjobb i Västervik
2026-07-08
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Som verksamhetsutvecklare har du en viktig roll i sjukhusets utvecklingsarbete och bidrar till att stärka verksamhetens kvalitet, effektivitet och hållbarhet. I uppdraget ingår att analysera och utveckla vårdprocesser, ta fram beslutsunderlag och uppföljningar samt omsätta verksamhetens mål till konkreta aktiviteter. Du ger även stöd i frågor som rör vårdprocesser och har ett samordnande ansvar för lokalfrågor. Du leder, samordnar och stödjer förbättrings- och utvecklingsinsatser i nära samarbete med chefer, medarbetare och andra funktioner som HR och controllers. Genom ett strukturerat och verksamhetsnära arbetssätt bidrar du till en välfungerande verksamhet med patienten i fokus.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad och har god förmåga att planera, prioritera och driva arbete mot uppsatta mål och resultat. Du är en tydlig och lyhörd kommunikatör som skapar engagemang och goda samarbeten, och du trivs med att arbeta tillsammans med olika yrkesgrupper. Rollen kräver god systemvana och ett intresse för att utveckla och förbättra verksamhetens arbetssätt. Vi ser att du har eftergymnasial utbildning inom hälso- och sjukvård samt erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.
Till denna rekrytering tillämpas löpande urval så skicka in din ansökan redan idag!
Din framtida arbetsplats
På denna tjänst blir du en del av ledningsstaben på Västerviks sjukhus vars uppdrag är att ge stöd och service till de olika klinikerna på sjukhuset. Här arbetar stödfunktioner som verksamhetsutvecklare, controllers, och HR som du får ett nära samarbete med i din vardag. Hos oss kommer du till en arbetsplats som präglas av samarbete, hjälpsamma kollegor och delaktighet. På ledningsstaben finns ett öppet klimat, bred kompetens, kunskap och en härlig gemenskap. Vi vågar ifrågasätta och vi löser utmaningar. Här har vi roligt tillsammans och får möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en miljö där vi får göra skillnad.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Östra Kyrkogatan 48 (visa karta
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593 30 VÄSTERVIK Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Christina Hagman, Vision 010-3586186 Jobbnummer
9996407