Verksamhetsutvecklare
Samhall Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Samhall Aktiebolag i Stockholm
, Sigtuna
, Östhammar
, Västerås
, Gävle
eller i hela Sverige
Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas cirka 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen, och vårt arbete handlar om att erbjuda en stabil plattform att stå på samt möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål ständigt närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1 500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall.
Rollen som Verksamhetsutvecklare
Som verksamhetsutvecklare arbetar du i gränslandet mellan affärsutveckling, förändringsledning och försäljningsutveckling. Du har en central roll i att utveckla, implementera och följa upp arbetssätt, processer och stöd som bidrar till att stärka försäljningsorganisationens förmåga att nå uppsatta mål.
I rollen arbetar du nära försäljningsorganisationen och andra delar av verksamheten för att identifiera utvecklingsmöjligheter, skapa effektiva arbetssätt och säkerställa att processer, verktyg och systemstöd används på ett ändamålsenligt sätt.
Du driver utvecklingsinitiativ genom hela livscykeln, från analys och behovsinsamling till genomförande, implementering och uppföljning.En viktig del av rollen är att analysera verksamhetens processer, verktyg och systemstöd för att identifiera förbättringsområden som bidrar till ökad måluppfyllelse och affärsnytta.
Du ansvarar också för att:
stödja försäljningsorganisationen i frågor som rör processer, systemstöd och kompetensutveckling.
utvärdera och utveckla stödverktyg som används inom Säljorganisationen.
ta fram relevanta nyckeltal och bidra till uppföljning och analys av säljarbetet
facilitera workshops och möten för att samla in behov, idéer och perspektiv från verksamheten
driva förändringsarbete genom att initiera, leda, utbilda, implementera och följa upp utvecklingsprojekt
ta fram beslutsunderlag och analyser som stöd till försäljningsledningen
vara drivande i arbetet med affärsanalys och verksamhetsplanering
Vad tar du med dig in i rollen?
Vi söker dig som har ett utvecklingsorienterat och proaktivt förhållningssätt och som trivs i en roll där du får kombinera analys, struktur och samarbete med många olika delar av organisationen.
Du är van att arbeta konsultativt och tvärfunktionellt och har förmåga att skapa engagemang kring nya arbetssätt, verktyg och processer. Genom ditt strukturerade arbetssätt och din kommunikativa förmåga kan du leda dialoger, facilitera workshops och omsätta verksamhetens behov till konkreta lösningar.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
erfarenhet av konsultativa uppdrag med fokus på verksamhetsutveckling
erfarenhet av att driva och leda förändringsprojekt
praktisk erfarenhet av försäljning eller försäljningsledning
erfarenhet av att utveckla och implementera strategier
god förmåga att analysera försäljningsdata och nyckeltal
Erfarenhet av att driva kompetensutvecklingsinsatser inom försäljning och bidra till att utveckla en kultur präglad av lärande och ständiga förbättringar
mycket goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel och PowerPoint
erfarenhet av CRM-system och andra säljstödsverktyg
förmåga att skapa och driva tvärfunktionellt samarbete
Högskole- eller universitetsexamen inom ekonomi, teknik/ingenjörsområdet eller annan relevant utbildning som bedöms likvärdig.
Som person är du analytisk och strategisk med ett starkt affärsmannaskap. Du är kommunikativ, relationsskapande och har lätt för att samarbeta med olika funktioner och nivåer i organisationen.
Du har också ett stort engagemang för utveckling och förändring samt en god digital kompetens. Samhalls värdegrund är viktig för dig och i ditt arbete är du uppmärksam, pålitlig och engagerad.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan.
På Samhall arbetar människor med många olika bakgrunder och erfarenheter. Det tror vi gör oss till en mer kreativ och dynamisk arbetsplats. Därför söker vi alltid personer som på olika sätt kan bidra till att bredda våra perspektiv.
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenstagning.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Befattningens placering: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 (ansökningar behandlas löpande)Publiceringsdatum2026-06-26Kontakt
Rekryterare Stina Torell, stina.torell@samhall.se
eller rekryterande chef: Julia Klingspor, chef verksamhetsutveckling, Julia.Klingspor@samhall.se
Vill du ställa frågor till facklig representant är du välkommen att kontakta:
Siwerth Ahlm Unionen, 070-546 87 17 Asim Zilic SACO, 070-359 45 15 Linda Hinderyd, Ledarna 072–2044967 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7979107-2074025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall Aktiebolag
(org.nr 556448-1397), https://karriar.samhall.se
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
121 45 JOHANNESHOV Arbetsplats
Samhall AB Jobbnummer
9981928