Verksamhetsutvecklare
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge / Organisationsutvecklarjobb / Karlskrona Visa alla organisationsutvecklarjobb i Karlskrona
2026-06-17
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Räddningstjänsten Östra Blekinge är ett kommunalförbund som bedriver räddningstjänst i medlemskommunerna Ronneby och Karlskrona. Vi har två heltidstationer, åtta deltidsstationer, två räddningsvärn och knappt 250 medarbetare fördelat över de olika stationerna. Räddningstjänsten är en spännande och dynamisk organisation och vi har en god arbetsmiljö som är öppen och inkluderande. Hos oss finns stora möjlighet till utveckling och bland våra specialförmågor finns räddningsdykare, skeppare, avancerad räddning och MIRG (räddningsinsatser till sjöss). Det geografiska läget gör att vi hanterar många olika typer av risker och vi är en viktig del av det rustande totalförsvaret.
Räddningstjänsten Östra Blekinge växer och utvecklas och nu söker vi en verksamhetsutvecklare till avdelningen för verksamhetsstöd.
Nya krav och förväntningar ställs på räddningstjänstens verksamhet, främst med anledning av räddningstjänstens bärande roll i det civila försvaret. Som verksamhetsutvecklare kommer du ha ett omväxlande arbete med hela vårt geografiska område som din arbetsplats, men din placering är på brandstationen i Karlskrona. Ditt uppdrag blir att utveckla Räddningstjänstens föränderliga verksamhet samt vara ett nära stöd till förbundets chefer och ledningsgrupp. Du kommer självständigt, och i samarbete med andra, analysera, utreda och genomföra utvecklingsinsatser inom alla delar av organisationen, bland annat erfarenhetsåterföring. Du kommer även att samverka med andra organisationer och myndigheter såsom kommuner, Länsstyrelse och övriga samverkanspartners. Du kommer att ha ett stort ansvar och stora möjligheter att påverka räddningstjänstens pågående utvecklingsarbete.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av arbete i olika roller inom kommunal räddningstjänst. Du har mycket god kunskap om räddningstjänstens uppdrag, förutsättningar och lagstiftning. Du har djup förståelse för räddningstjänstens funktionssätt och vad organisationsformen kommunalförbund innebär för verksamheten.
Som person är du trygg i dig själv, förtroendeingivande och bekväm i att möta människor inom och utanför vår organisation. Du är analytisk, ansvarstagande och engagerad. Du uttrycker dig väl i tal och skrift samt har god datorvana. Du kan självständigt driva projekt och har förmågan att se helheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och att dina kompetenser matchar behoven i vår organisation. Du har en avslutad universitetsutbildning. Meriterande är om du är brandingenjör och har erfarenhet som chef, befäl, regional insatsledare eller liknande roller.
Räddningstjänsten är traditionellt en mansdominerad arbetsplats men vi strävar efter mångfald och en jämn könsfördelning. Vi välkomnar därför alla sökande som uppfyller vår kravprofil. Om du blir aktuell för anställning ska du lämna ett registerutdrag från Polisen samt genomgå en säkerhetsprövning.
Anställningsform
Heltid, tillsvidare. Provanställning tillämpas under sex månader.
Lön
Individuell lönesättning.
Tillträdesdag
Enligt överenskommelse.
Upplysningar
Katarina Mansnerus, avdelningschef verksamhetsstöd, tfn: 0455-30 39 86
Fackliga företrädare
Torbjörn Svensson, Ledarna, tfn 0455-61 75 85
Paul Karlsson, Vision, tfn 0455-30 39 79
Karin Olsson, Sveriges Ingenjörer, tfn 0455-30 39 94
Martin Bruér, Kommunal, tfn: 0455-30 39 80
David Rådström, BRF, tfn: 0455-30 39 80
Sista ansökningsdag
2026-07-19
Vi kan komma att tillämpa löpande rekrytering och vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kommunalförbundet Räddningstjänsten Ö Blekinge
(org.nr 222000-1255), https://www.karlskrona.se/raddningstjansten/
Oskarsvärnsvägen 3 (visa karta
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371 42 KARLSKRONA Arbetsplats
Räddningstjänsten Östra Blekinge Jobbnummer
9969127