Verksamhetsutvecklare
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Organisationsutvecklarjobb / Växjö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Växjö
2026-06-16
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Arbete och välfärd i Växjö
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
Förvaltningen för arbete och välfärd ansvarar för områdena individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning, vuxenutbildning, integration, flyktingmottagning inklusive ensamkommande flyktingungdomar, familjerätt, stöd till personer med funktionsnedsättning och budget- och skuldrådgivning.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att tillhöra utvecklingsenheten där arbete och välfärds centrala resurser för förändringsarbete och verksamhetsutveckling, lokalförsörjning, säkerhet och nämndsadministration samlas. Vi är en enhet med cirka 15 medarbetare med olika kompetenser och uppdrag som stöttar varandra i avdelningens ansvarsområde.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare med inriktning lokalförsörjning driver, stödjer och genomför du strategiskt och operativt arbete med lokalrelaterade projekt och uppdrag för att stötta förvaltningens verksamheter.
Nu söker vi dig som vill vara med att fortsätta utveckla vårt arbete med lokalfrågor för en hållbar framtid!
I uppdraget ingår främst att leda och driva lokalrelaterade projekt,utredningarochuppdrag somsyftar till ändamålsenliga lokalerför våra verksamheter utifrån kommunkoncernens lokalanskaffning, förändringar eller avveckling. I rollen ingår även att stötta verksamheten i vissa säkerhetsfrågor. Du kommer ha nära kollegor som också arbetar med lokal- och säkerhetsfrågor för förvaltningen.
Exempel på arbetsuppgifter somkaningå i rollen:
• kartlägga/inventera befintliga lokaler och behov av förändringar för att möta verksamhetens och målgruppernas behov,
• sammanställa, bearbeta, analysera och kvalitetssäkra förvaltningens lokalplan,
• representera förvaltningen i lokalprojekt eller andra sammanhang där lokalfrågor diskuteras,
• medverka i budget- och investeringsplanering kopplat till lokalförsörjning,
• stötta och avlasta verksamheten i lokalfrågor,
• vid behov genomföra övningar och utbildningar inom säkerhetsområdet
• vid behov ge stöd och råd i säkerhetsfrågor som exempelvis larm, hot och våld.Kvalifikationer
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning inomprojektledningeller annatrelevant område/erfarenhet som arbetsgivarenfinner lämpligför uppdraget.
Arbetslivserfarenhet är ett krav, främst genom erfarenhet från arbete med verksamhetslokaler, fastigheter, strategiskt arbete eller annan adekvat erfarenhet för rollen hos oss.Det är meriterande om du har erfarenhet från projektarbete, helst som projektledare, och erfarenhet av att samordna och leda utvecklingsprojekt, gärna med lokalinriktning eller säkerhetsarbete.
Som verksamhetsutvecklare kommer du arbeta brett över hela förvaltningen.För att lyckas i rollen ser vi att du har en förmåga att självständigtstrukturera,planeraochgenomföra ditt arbete på ett effektivt sätt.
Som personär dulösningsfokuseradochhar lätt för att skapa förtroende.
Uppdraget ställerkrav pågoda kunskaper isvenskaochkommunikativ förmågaatt ital och skriftförmedla och presentera information och material till olika målgrupper.Godadatakunskaper ären förutsättning.Vi ser gärna att du har erfarenhet inom välfärdsområdet och i offentlig verksamhet.
Vid tillsättning av tjänst kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Processen med säkerhetsprövning innebär att rekryteringsförfarandet kan ta längre tid än vad som är vanligt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Rekryterande chef Malena har semester under perioden 15 juli tom. 19 augusti och är då inte tillgänglig för frågor om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 39/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
)
351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Fackliga företrädare nås via Växjö kommuns kontaktcenter 0470-41000 Jobbnummer
9965108