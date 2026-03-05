Verksamhetsutvecklare
Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen.
Som verksamhetsutvecklare hos oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har du en betydelsefull roll i förvaltningens utveckling och utgör en viktig del i samhällsbyggnadsprocessen. Målet är att förvaltningen ska ha sömlösa digitala arbetssätt från ansökan till arkivering.
Du kommer att jobba med samtliga områden som nämnden har ett ansvar över och kommer att vara med att leda och utveckla förvaltningens digitaliseringsarbete. Du behöver vara lyhörd för att fånga behov och se förbättringsmöjligheter kopplat till arbetssätt, system och teknik inom området.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att digitalisera arkiverad information och tillgängliggöra den i befintligt kartsystem, leda implementeringen av e-arkiv och genomföra GIS-analyser. För att kunna utföra arbetet bör du vara initiativtagande och ha helhetssyn, kunna leda och entusiasmera medarbetare samt ha en förmåga att sätta dig in i och förstå vår verksamhet. Du arbetar nära chef och övriga kollegor i vår sammansvetsade, engagerade och kompetenta grupp. Vi hjälps åt att lösa utmaningar. I rollen ges utrymme för både utveckling och nytänkande.Publiceringsdatum2026-03-05Kvalifikationer
Du har en akademisk examen inom systemvetenskap eller annan för uppdraget relevant utbildning. Du har erfarenhet av arbete med digitala kartor och kan lägga in nya data samt göra GIS-analyser. Arbete i kommunal verksamhet är meriterande.
Som person har du ett gott sinne för service och bemötande och samtidigt har förståelse kring vikten av att följa de lagar och regler som vi ska upprätthålla och efterleva. Du har stor frihet att styra och planera ditt arbete vilket kräver eget driv och förmåga att arbeta självständigt och leverera i dina ärenden, samtidigt som du har förmågan att tillsammans i vårt team samarbeta och finna framgångar. Du ska ha lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift och är noggrann. Erfarenhet av arkivering är meriterande och förståelse av vikten för ordning och reda en förutsättning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Ersättning
