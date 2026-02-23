Verksamhetsutvecklare
2026-02-23
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare till Business Excellence - ett engagerat och strategiskt team som arbetar tvärfunktionellt för att driva förbättringsinitiativ, utveckla arbetssätt och stärka organisationens förmåga inom områden som digitalisering, förändringsledning, projektledning och kompetensutveckling.
Som en del av Business Excellence blir du en nyckelperson i arbetet med att skapa långsiktig affärsnytta och hållbar utveckling. Teamet består av drivna kollegor med gemensamt fokus på samarbete, kvalitet och ständig förbättring.
Vill du bidra till att forma framtidens arbetssätt och driva verklig förändring? Då kan detta vara uppdraget för dig.
Om uppdraget
I rollen som verksamhetsutvecklare kommer du att arbeta både strategiskt och operativt för att utveckla verksamhetens processer, arbetssätt och förmågor. Du blir en viktig partner till ledning och verksamhet i förändrings- och förbättringsresor.
Dina uppgifter kan bland annat omfatta
• Att driva och stödja förbättringsinitiativ och förändringsprojekt
• Att utveckla arbetssätt, metoder och verktyg för effektivare processer
• Att bidra till kultur- och kompetensutveckling inom Business Excellence
• Att samarbeta tvärfunktionellt och skapa engagemang i organisationen
Du kommer att arbeta i nära samverkan med interna kunder och samarbetspartners och får en central roll i att forma framtidens arbetssätt. Publiceringsdatum2026-02-23Profil
Vi söker dig som är en verksamhetsutvecklare med en stark analytisk förmåga och en passion för förbättringsarbete. Du är van att arbeta självständigt men trivs bäst i samarbete med andra.
• Flera års erfarenhet av verksamhetsutveckling eller liknande roll
• God förståelse för förändringsledning, processförbättring och organisationsutveckling
• Förmåga att arbeta strukturerat, driva initiativ och skapa engagemang
• Mycket god kommunikativ förmåga och lätt för att bygga relationer
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska, i tal och skrift
Övrig information
Placeringsort: Finspång
Arbetsmodell: Hybrid - initialt minst 1 dag/vecka på plats, därefter cirka 3 dagar/vecka på kontoret Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsutvecklare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Siemens Jobbnummer
9759292