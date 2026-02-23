Verksamhetsutvecklare
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Affärsenheten Gripen befinner sig i en avgörande transformation. Vår ambition är tydlig: att bli en snabbare, mer flexibel och datadriven försvarsaktör. För att lyckas behöver vi stärka vår förmåga att omsätta strategi till konkret handling.
Nu söker vi en verksamhetsutvecklare till avdelningen Operational Excellence (OPEX) som vill vara med och driva den resan.
Din roll
Som verksamhetsutvecklare är du en nyckelperson i vårt förändringsarbete. Du arbetar nära verksamheten och säkerställer att nya arbetssätt inte bara tas fram - utan också implementeras, används och skapar effekt.
Du kommer att:
* Utveckla och implementera arbetssätt som stärker organisationens förmåga att styra, prioritera och utvecklas.
* Säkerställa hållbar implementering genom strukturerade och skalbara metoder.
* Utbilda och coacha chefer och team i förbättringsarbete och förändringsledning.
* Genomföra analyser som skapar insikter, tydlig riktning och bättre beslutsunderlag.
* Stötta datadrivet beslutsfattande och bidra till ökad transparens och uppföljning.
* Facilitera workshops och förändringsinitiativ som skapar engagemang, delaktighet och framdrift.
Vi erbjuder
* En möjlighet att vara del av en långsiktig och verksamhetskritisk förändringsresa.
* En miljö där nyfikenhet, transparens och ansvarstagande är centrala värderingar.
* Stora möjligheter till personlig och professionell utveckling i en dynamisk och tekniskt avancerad organisation.
En roll med både strategisk påverkan och operativ närvaro.
Vi söker dig som kombinerar analytisk skärpa med ett genuint engagemang för människor och utveckling.
Du har:
* Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsutveckling.
* Förmåga att skapa struktur i komplexa och otydliga sammanhang.
* En kommunikativ styrka som bygger förståelse, förtroende och engagemang.
* Ett analytiskt och pedagogiskt arbetssätt.
* En relationsskapande förmåga och ett naturligt driv i att få saker att hända.
* Certifiering eller utbildning inom förbättringsmetodik (meriterande).
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av:
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
