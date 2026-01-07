Verksamhetsutvecklare
2026-01-07
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Är du en kommunikativ och strategisk tänkare med passion för att göra komplexa modeller och processer enkla och begripliga? Har du erfarenhet av att leda andra i förändringsprocesser och en god förmåga att strukturera och driva utvecklingsarbete framåt? Då kan du vara den vi söker!
Det här erbjuder vi dig!
Tjänsten som verksamhetsutvecklare är placerad på kommunledningsförvaltningen och utvecklingsenheten inom avdelningen för strategisk samhällsutveckling.
Som verksamhetsutvecklare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i vårt arbete med att förbättra och kvalitetssäkra våra lednings-, styrnings- och uppföljningsprocesser. Du kommer att leda och samordna utvecklingsarbete som strävar efter att öka effektiviteten och skapa kvalitet inom kommunkoncernen. Rollen innefattar även att göra analyser och utvärderingar samt genomföra övergripande verksamhetsuppföljningar. Du kommer att arbeta både med kommunledningsförvaltningens interna processer och koncernövergripande.
Som verksamhetsutvecklare ansvarar du bland annat för, och arbetar med:
Utveckling av övergripande kvalitetsarbete, bland annat inom analys och utvärdering
Omvärldsanalys
Förbereder och genomför workshops och dialogmöten, både internt och för förtroendevalda
Uppföljning och analys av kommunövergripande strategiska utmaningar och mål
Texter till delårsrapport och årsredovisning
Sammanställning och utvärdering av kommunens arbete med intern kontroll
Utredningsuppdrag, motions,- samt remissvar
Din arbetsplats är på Stadshuset i Hässleholm, med närhet till tåg och bussar. I Hässleholms kommun ser vi distansarbete som en möjlighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse.
Hässleholms kommun strävar efter att skapa de bästa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, där du kan trivas, må bra och uppleva arbetsglädje. Vi erbjuder våra medarbetare förmåner så som friskvårdsbidrag och möjligheten att byta semesterdagstillägg mot lediga dagar. Som medarbetare i Hässleholms kommun ingår vi i en helhet och i en koncern. Det innebär att våra handlingar påverkar hur omvärlden uppfattar vår arbetsplats och Hässleholms kommun.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete, gärna i inom lednings- och styrprocesser och kvalitetsutveckling. Du har högskoleutbildning, motsvarande minst kandidatnivå, med samhällsvetenskaplig inriktning alternativt annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du är van att hålla föredrag och workshops och kan engagera och inspirera olika målgrupper. Du har god analytisk förmåga och ser helhet och större perspektiv. Du har en väldigt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
Som person är du initiativtagande, utåtriktad och tar en självständig roll i att driva förändringsarbete. Du drivs av att lösa problem och trivs i en strategisk roll där du får möjlighet att utveckla och att utvecklas. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och har lätt att skapa goda relationer och samverka.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicy
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar, vilket innebär att den person som bäst matchar kraven erbjuds tjänsten. Välkommen med din ansökan där du bifogar ditt CV!Om företaget
På kommunledningsförvaltningen ligger det koncernövergripande ansvaret för bland annat ekonomistyrning, personalpolitik och ärendehantering. Kommunledningsförvaltningen består av sex avdelningar och ansvarar för övergripande utvecklingsfrågor och gemensamma funktioner. I förvaltningens uppdrag ingår strategisk planering, omvärldsbevakning och genomförande av kommunövergripande beslut, projekt och säkerhetsarbete.
Inom avdelningen för strategisk samhällsutveckling finns mark- och exploaterings-, näringslivs- och utvecklingsenhet.
Inom utvecklingsenheten arbetar vi med strategisk lokalförsörjning, strategisk infrastruktur och verksamhetsutveckling.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
