Verksamhetsutvecklare
2025-11-08
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Förvaltningskontoret servar våra olika enheter gällande övergripande förvaltningsfrågor. Vi arbetar med att erbjuda chefer och medarbetare ett mångfacetterat stöd och att erbjuda invånarna en effektiv service och tillgänglig information. På Bildningsförvaltningen finns en utvecklings- och utredningsenhet som är en stödfunktion till samtliga utbildningsverksamheter från förskolan till vuxenutbildningen. Utvecklings- och utredningsenheten leds av utvecklingschef där funktionerna: utredare, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och utvecklingslärare arbetar i en matrisorganisation. Nu ska vi ersätta en medarbetare på denna tvärprofessionella enhet med funktionen som verksamhetsutvecklare.
Drivs du av att bidra till att verksamheterna får de bästa förutsägningarna så är det här ett uppdrag för dig. Tillsammans med kvalificerade kollegor får du goda möjligheter att bidra till att göra skillnad för våra barn och elever.Publiceringsdatum2025-11-08Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare arbetar du i team, som i samråd med chefer och kollegor, ger ett professionellt och hållbart stöd till verksamheterna. På en övergripande nivå förväntas du bidra till att stödja verksamheterna i arbetet med utveckling-, utrednings- och kvalitetsfrågor. Utvecklingsenhetens målsättning är att stödja och driva utvecklingsinsatser som utgår från verksamhetens behov och mål. Genom att arbeta nära kärnverksamheten bidrar enheten till att stärka kvalitet, effektivitet och långsiktig hållbarhet i organisationens arbete. All utveckling sker i samverkan och med fokus på att skapa konkret nytta för verksamheten och dess användare.
Du ingår i olika sammanhang där du förväntas arbeta tvärprofessionellt och även blir tilldelad eget ansvar och arbetsuppgifter. Vi söker en verksamhetsutvecklare som med ett konsultativt förhållningssätt bistår organisationen i utvecklingsarbete, projekt och processer. Utifrån prioriterade utvecklingsområden arbetar du med att identifiera förbättringar, analysera verksamhetsprocesser och driva förändringar som stärker kvalitet, effektivitet och användarupplevelsen. Du planerar, genomför och följer upp ditt arbete med fokus på långsiktig förbättring, samverkan och hållbara arbetssätt. För att skapa hållbara strukturer förväntas du dokumentera och följa upp arbetet med en hög transparens.
En central uppgift är att sammanställa och analysera statistikunderlag av kunskapsresultat och från enkäter. Som verksamhetsutvecklare är din roll även att säkerställa att dessa underlag är såväl kvalitetssäkrade som ändamålsenliga för verksamheterna. I rollen kommer du att få uppdrag att kartlägga och utveckla processer som är gynnsamma för verksamheterna. Förekommande arbetsuppgifter är även hantering av statsbidrag, skolinspektionsärenden, genomföra utredningar och utvärderingar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen inom exempelvis statsvetare, organisation och ledarskap eller motsvarande utbildning eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. Det är meriterande om du har kunskaper inom det förvaltnings- och kommunalrättsliga området, liksom om det svenska skolväsendet. Det är meriterande om du har utbildning eller certifiering inom projektledning, förändringsledning eller verksamhetsutveckling. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift och är bekväm med att hålla presentationer inför olika grupper. Du ska ha goda kunskaper i Officepaketet och vara en van systemanvändare.
Vi söker dig som är engagerad, lösningsorienterad och analytisk. Du har även lätt för att inta ett övergripande perspektiv och tänka strategiskt samtidigt som du drivs av att arbeta mot uppsatta mål och nå resultat. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du är trygg, stabil och har självinsikt samt förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som en god samarbetsförmåga, respektfullt bemötande och lyhördhet
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
