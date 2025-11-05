Verksamhetsutvecklare
Siemens Energy AB / Maskiningenjörsjobb / Finspång Visa alla maskiningenjörsjobb i Finspång
2025-11-05
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Finspång
, Norrköping
, Örebro
, Västerås
, Eksjö
eller i hela Sverige
En ögonblicksbild av din dag
Som verksamhetsutvecklare kommer du att vara ett stöd för verksamheten i det strategiska arbetet att utveckla processer och organisation för att nå våra mål, i linje med verksamhetens vision och affärsidé. Ditt centrala fokus kommer att vara att genomföra de strategiska aktiviteter som ledningen har identifierat som hinder eller möjligheter för att nå verksamhetens mål. Du kommer sitta i ledningsgruppen och rapportera direkt till ansvarig chef för Rotortillverkning och Varm beskovling, delta i ledningsgruppsarbetet och jobba nära chefskollegorna med frågor inom rollens ansvar. Du kommer även i viss mån samarbeta med andra verksamhetsutvecklare i närliggande områden.
Ansvarsområden:
* Processutveckling: Utveckla och dokumentera våra processer och metodiker.
* Verksamhetsutveckling: Fungera som ett strategiskt bollplank och stötta/driva på ett metodiskt sätt att de strategiska målen nås.
* Projektgenomförande: Delta i, eller leda egna verksamhetsutvecklingsprojekt med lämplig metodik.
* Kvalitetssäkring: Stödja och driva grundorsaksanalyser och medverka i interna revisioner.
Hur du kommer att påverka
* Utgöra ett metodstöd i arbetet med att fastställa nödvändiga processer.
* Stödja ledningen i att identifiera verksamhetsområden som brister och därmed förhindrar att verksamheten når sina mål.
* Driva arbetet med att fastställa processer och arbetssätt.
* Driva och eller support i rotorsaksanalyser.
* Ge support i förändringsledning.
* Leda verksamhetsutvecklingsprojekt.
* Ta fram underlag i form av rapporter, analyser, beslutsunderlag samt presentationsmaterial.
* Arbeta med att formulera policys, processer, rutiner, mål, mätkriterier och uppföljning.
Vad du medför
* Erfarenhet:
Längre erfarenhet av tekniskt arbete före produktion, såsom tekniker eller processutveckling eller bakgrund som produktionsingenjör eller inom logistik, med förståelse för flöden och produktionsprocesser.
* Kunskap om rotorsaksanalyser och förmåga att driva processer för ökad effektivitet.
* Flytande svenska och engelska, både skriftligt och muntligt är ett krav.
* Utbildning inom produktionsteknik, LEAN eller liknande er meriterande.
* Erfarenhet av att driva förbättringsfrågor och hantera kvalitetsavvikelser erär meriterande.
* Förmåga att arbeta självständigt och driva sitt arbete framåt
* God förståelse för förändringsledning.
* Kännedom om LEAN-principer och erfarenhet av 6 Sigma-projekt är starkt meriterande.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med fler än 94,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://bitly.ws/ZFwV
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter.
• Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "283127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9589692