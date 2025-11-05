Verksamhetsutvecklare
Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen / Administratörsjobb / Motala Visa alla administratörsjobb i Motala
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund med verksamhet i alla Sveriges kommuner. Vi erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang.
Vill du gå till på jobbet och känna att du gör skillnad på riktigt, varje dag? Sök till oss!
Om rollen
Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att driva och utveckla verksamhet inom en mängd olika områden. Det är en utåtriktad tjänst där du organiserar praktiska förutsättningar för att bedriva kurser, studiecirklar och kulturaktiviteter utifrån behov och intressen. En stor del av arbetet innebär även att upprätthålla och utveckla goda kontakter med samarbetsorganisationer samt att skapa kontakter med nya organisationer och föreningar.
Basen utgår från Motala och utvecklingsarbete främst i angränsande kommuner. Avdelningens arbetsområde är Östergötland.
I arbetsuppgifterna ingår att:
• självständigt planera och organisera studiecirklar och kulturaktiviteter
• rekrytera, stödja och utveckla cirkelledare
• säkerställa att verksamheten följer gällande föreskrifter från stat, region och kommun
administrera verksamheten i vår databas Gustav
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara handlingskraftig, ta initiativ och aktivt söka utmaningar. Ingen dag är den andre lik och du behöver trivas med olika typer av arbetsuppgifter och klara av att hålla i flera olika uppdrag parallellt.
Det är av stor vikt att du är en lagspelare. Du har en god samarbetsförmåga genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet och kan anpassa dig för att hitta win-win-lösningar. Vidare är du utåtriktad och socialt aktiv, har lätt för att skapa nya relationer och har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Du har minst gymnasieexamen, och en högskole- eller universitetsutbildning inom beteendevetenskap, pedagogik eller motsvarande är meriterande. Självklart delar du SV:s värdegrund om allas lika värde och rättigheter. Det är en fördel om du har erfarenhet från folkbildning och gärna ett etablerat nätverk inom civilsamhället.
Arbetet kräver goda grundläggande datorkunskaper, då vi använder olika system. Tjänsten innebär även resor i hela länet, vilket kräver körkort och tillgång till egen bil.
Vi erbjuder dig
• ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för samhället och dess medborgare
• stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter
• målstyrd arbetstid vilket innebär att du har frihet att utifrån arbetets krav förlägga din arbetstid. Det innebär också att arbetet sker ibland även på kvällar och helger.
• jobb i en organisation med ett prestigelöst och härligt gäng som gärna delar med sig av sin kunskap
Placeringsort: Motala. Vi har vårt huvudkontor i Linköping
Omfattning: 100 %. Tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning 6 mån.
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och har idag verksamhet i landets alla kommuner. Varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram, når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet runt om i landet. Det är våra avdelningar som ser till att studiecirklar och kulturarrangemang äger rum och att de riktar sig till rätt deltagare.
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. Ersättning
