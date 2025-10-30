Verksamhetsutvecklare
Vi söker en erfaren konsult till ett långsiktigt uppdrag inom IT-tjänstehantering hos en ledande aktör inom el- och energi infrastruktur. Uppdragsgivaren har ett tydligt fokus på att säkerställa effektiva, moderna och hållbara IT-tjänster som stödjer verksamhetens mål och leveransförmåga.
Uppdraget är placerat inom avdelningen IT Infrastruktur och drift, där du får en nyckelroll i att etablera, koordinera och vidareutveckla IT-tjänster, med särskilt fokus på infrastrukturrelaterade leveranser. Du kommer även att stödja andra områden och bidra till att förbättra styrningen och ledningen av IT i organisationen.
Som konsult i rollen arbetar du både strategiskt, taktiskt och operativt, och samarbetar nära med Objektägare, Teamledare, Systemansvariga, Arkitekter och Förvaltningsledare.
Om uppdragetI rollen kommer du att driva arbetet med att etablera och vidareutveckla en IT-tjänstekatalog, inklusive tjänstebeskrivningar och erbjudanden, samt visualisera katalogen i ett valt stödsystem. Du ansvarar för att implementera SDP-mallar (Service Design Package) och skapa en tydlig struktur mellan tjänster, erbjudanden och ingående system.
Du kommer att kommunicera och informera om de framtagna leveranserna internt, samt tillsammans med Förvaltningsledare och Tjänsteansvariga utveckla metoder för att följa upp tjänster och erbjudanden avseende kvalitet, kostnad och budget. En viktig del av arbetet är att skapa förutsättningar för automatisering av leveranser och beställningsbara artiklar, stötta i systemklassning och bidra till att definiera och dokumentera SLA/OLA.
Som konsult blir du en central resurs som leder arbetet inom ditt område och tar huvudansvar för leveranser av mycket hög kvalitet.
Vem vi sökerVi söker dig som är en erfaren och självgående konsult vilket innebär hög generalistkompetens och mycket hög erfarenhet inom IT-tjänstehantering. Du har dokumenterad erfarenhet av stora uppdrag och fungerar som förebild för kollegor på lägre nivå. Du är van vid att leda både områden och större grupper med mycket hög självständighet.
Vi ser att du uppfyller följande krav:
Minst 10 års arbetslivserfarenhet relaterad till IT
Minst 5 års erfarenhet av praktisk förändringsledning i medelstora eller stora organisationer, vid minst 2 olika projekt
Erfarenhet av att arbeta i ledande roller hos minst 2 olika kunder och driva arbete med tjänstebeskrivning och IT-tjänstekatalog
Innehar Prosci® Certified Change Practitioner-certifiering
Innehar ITIL V3 Expert-certifiering
Har erfarenhet av att ta fram och implementera SDP (Service Design Package) hos kundPubliceringsdatum2025-10-30Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, självgående och ansvarstagande, med förmåga att skapa förtroende och samarbete i komplexa organisationer. Du är lösningsorienterad, prestigelös och kommunikativ, och trivs i en miljö där du får arbeta både strategiskt och operativt.
Om A-Talent TechA-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar vi även de mest svårfunna kompetenserna till våra kunder. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Vi behandlar ansökningar och tillsättning löpande, så vänta inte med din ansökan. Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Lena Sköld, lena.skold@atalent.se Ersättning
