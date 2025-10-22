Verksamhetsutvecklare
Siemens Energy AB / Organisationsutvecklarjobb / Finspång Visa alla organisationsutvecklarjobb i Finspång
2025-10-22
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Siemens Energy AB i Finspång
, Norrköping
, Örebro
, Västerås
, Eksjö
eller i hela Sverige
En ögonblicksbild av din dag
Föreställ dig att du är en nyckelspelare i en högteknologisk industri, där din insats verkligen gör skillnad. Som Verksamhetsutvecklare på Siemens Energy AB kommer du att driva förändring och stödja strategiska förbättringar inom vår monterings- och testverksamhet. Du kommer att vara med och förbereda och leda strategidagar, stötta strategiarbete och ansvara för projektportföljen, vilket ger dig möjlighet att forma framtidens produktionsprocesser. Ditt arbete kommer att vara centralt för att skala upp flöden och optimera effektiviteten, vilket bidrar till vår vision om en kraftig ökning av produktion- och testvolymen.
Hur du kommer att påverka
* Du kommer att leda tvärfunktionella förbättringsprojekt från idé till genomförande, vilket säkerställer att vi når våra mål.
* Du kommer att skala upp monterings- och provningsflöden för att stödja en ökning av produktions- och test volymen.
* Du kommer att optimera flöden för att säkerställa både effektivitet och tillförlitlighet i våra processer.
* Du kommer att agera som en viktig länk mellan olika avdelningar och säkerställa att alla arbetar mot gemensamma mål.
Vad du medför
* Du har dokumenterad erfarenhet av produktionsutveckling, industriell teknik eller verksamhetsstyrning.
* Du besitter starka projektledningsförmågor och kan driva initiativ över avdelningsgränser.
* Du har ett analytiskt tänkande och erfarenhet av datavisualisering och prestationsmätning.
* Du har en passion för att bygga relationer och ett genuint intresse för våra produkter och verkstadsmiljöer.
Om teamet
Du kommer att arbeta i ett dynamiskt team inom Montage & Test, där samarbete och innovation står i focus och rapportera dirket till chefen för Montage och Test. Teamet är engagerat i att ständigt förbättra våra processer och säkerställa högsta kvalitet i vårt arbete. Tillsammans strävar vi efter att skapa en effektiv och hållbar produktionsmiljö, där varje medarbetares insats är värdefull.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
Som tur är, så är vi alla olika. Genom mångfald genererar vi kraft. Vi drivs framåt av inkludering och vår gemensamma kreativa energi kommer från ca 130 olika nationaliteter. På Siemens Energy ser vi mångfald som något självklart - oavsett etnisk bakgrund, kön, ålder, religion, identitet eller funktionsvariation. Vi ger samhället energi, hela samhället, och vi diskriminerar inte utifrån våra olikheter. Publiceringsdatum2025-10-22Så ansöker du
Tveka inte - skicka in din ansökan via https://jobs.siemens-energy.com/en_US/jobs
eller https://siemensenergy.avature.net/internalcareers
, id nr 283274 senast 2025-11-10
Löpande urval tillämpas, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Mikael Ekinge på mikael.ekinge@siemens-energy.com
eller tel. 076-7745217.
För frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Johanna Sangrud på johanna.sangrud@siemens-energy.com
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag, eller annonsförmedlare.
Placeringsort: Finspång
Fackliga representanter:
Unionen, unionen.finspang.se@siemens-energy.com
Sveriges Ingenjörer & SACO, asi.se@siemens-energy.com
Ledarna, Anders Fors, anders.fors@siemens-energy.com
IF Metall, Mikael Malmgren, mikael.malmgren@siemens-energy.com
#LI-JS6 Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "283274". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Siemens Energy AB
(org.nr 556606-6048) Arbetsplats
Siemens Energy Jobbnummer
9569921