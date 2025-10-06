Verksamhetsutvecklare
2025-10-06
Lessebo kommun finns mitt i Glasriket och har cirka 8 300 invånare, drygt 300 företag och mer än 1 miljon besökare årligen. Kommunikationerna är goda med pendlingsavstånd till Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Vår verksamhet baseras i de fyra orterna Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Skruv.
I Lessebo kommun finns en arbetsglädje och det är lätt att lära känna varandra med ett nära samarbete förvaltningar och politiker. Hos oss ska man mötas av en god service och ett gott bemötande. Det handlar om att ha ett gott samarbete mellan medarbetare och till våra medborgare. Vi satsar på utvecklingsfrågor och tillsammans skapar vi en grön kommun som vi är stolta över och där vi värnar om varandras framtid. Lessebo kommun ska vara en attraktiv och trygg plats att leva på, för alla invånare.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vård och omsorg i Lessebo kommun!
Kommunens socialförvaltning har cirka 300 medarbetare och är organiserad i tre verksamhetsområden; vård och omsorg med äldreomsorg och funktionsstöd, kommunens hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Vård och omsorg med äldreomsorg innehåller bland annat särskilt boende och hemtjänst fördelad på de fyra orterna. Funktionsstöd med olika verksamheter enligt LSS är huvudsakligen förlagd till Lessebo tätort.
Hälso- och sjukvård bedriver hemsjukvård inklusive rehabiliteringsverksamhet i kommunen i sin helhet.
Lessebo har en sammanhållen individ- och familjeomsorg, inklusive arbetsmarknadsrelaterade insatser, med ansvar för förebyggande verksamhet, myndighetsutövning och öppenvårdsinsatser i egen regi till målgrupper efter behov. Verksamheten är huvudsakligen förlagd till Lessebo och Hovmantorp.
De närmaste åren kommer förvaltningen ha särskilt fokus på omställning av verksamheten med anledning av nya socialtjänstlagen och olika kvalitetshöjande insatser. Byggande av ett nytt större vård- och omsorgsboende i Lessebo tätort och ökat användande av välfärdsteknik innebär behov av strukturella förändringar i kommunens hemsjukvård och hemtjänst. Som verksamhetsutvecklare kommer du att kunna sätta din prägel på det utvecklingsarbetet.
Verksamhetsutvecklaren ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningschefen. Vid förvaltningskontoret finns också administratörer, utvecklingsledare, MAS och verksamhetschefer.
Som verksamhetsutvecklare arbetar du med att stödja och att utveckla socialförvaltningens verksamheter genom olika interna processer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är
• Socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete såsom kartläggning, analys, planering och uppföljning
inklusive arbete med rutiner, riktlinjer och processer.
• Ge stöd till förvaltningens chefer i förbättringsarbete.
• Handläggning av lex Sarahärende.
• Att arbeta med uppdrag från förvaltningschef och nämnd.Kvalifikationer
Som person har du en positiv grundinställning. Du är lyhörd och bemöter människor med respekt och omtanke. Du skapar förutsättningar för ett gott arbetsklimat, samhörighet och delaktighet i verksamheten.
Du har en god analytisk förmåga och är van vid att driva processer för att verkställa fattade beslut och nå långsiktig förbättring av verksamheten. Du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känner dig bekväm i olika sociala situationer. Du är lojal mot fattade beslut och agerar efter de mål och riktlinjer som finns för verksamheten
Din förmåga att kommunicera i olika sammanhang både muntligt och skriftligt på svenska är mycket god. Du har god förståelse för det engelska språket. Du har grundläggande IT-kunskaper.
Du har akademisk utbildning som bedöms relevant för befattningen.
Meriterande är
• Akademisk utbildning inom vård och omsorg.
• Tidigare arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg.
• Erfarenhet från arbete på övergripande förvaltningsnivå i politiskt styrd organisation.
• Utbildning och erfarenhet från metodiskt förbättringsarbete.
• God kännedom om myndighetsutövning och vana att tillämpa lagstiftning inom socialförvaltningens verksamhetsområde.
• Utredningserfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
