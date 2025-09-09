Verksamhetsutvecklare
2025-09-09
Vill du vara med att skapa mötesplatser och möjliggöra lärande och kulturupplevelser?
Då kanske du är vår nya verksamhetsutvecklare?!
Studieförbundet Vuxenskolan söker verksamhetsutvecklare med fokus på vår verksamhet på Orust!
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) söker nu en driven och engagerad verksamhetsutvecklare som vill göra skillnad och utveckla SVs folkbildningsverksamhet inom avdelning Väst.
Inriktningen är verksamhet på Orust, med placeringsort Henån.
Tjänsten är en tillsvidareanställning om 50%. Provanställning tillämpas
Tillträde 1 november eller enligt överenskommelse.
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är ett av Sveriges största studieförbund och erbjuder kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, bildning och samhällsengagemang. Vi satsar för framtiden för att nå och engagera ännu fler människor med studiecirklar, kurser och kultur.
Vi har viktiga arbetsuppgifter
Våra arbetsuppgifter är att ge människor kunskap och bidra till livslångt lärande.
SV jobbar med studiecirkel- och kulturverksamhet samt projekt.
Även om expeditionen är förlagd till Henån och tjänsten har fokus på Orust, finns ibland arbetsuppgifter över hela vår avdelnings 19 kommuner.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckling och organisering:
• Självständigt planera och organisera arbetet inom fastställd verksamhetsplan. Ekonomiansvar för sin verksamhet. Arbete i administrativa system.
Kvalitet:
• Följa upp och rapportera hur verksamheten löper i förhållande till verksamhetsplan och uppsatta mål. Säkerställa lärandet och att verksamheten följer gällande föreskrifter.
Kommunikation och samarbeten:
• Säkra goda och hållbara relationer med våra samarbetsparters. Marknadsföra verksamheten för att dels rekrytera deltagare, dels för att bidra till ett mer välkänt SV.
Ledarutveckling:
• Stödja, utveckla och inspirera våra ledare, även rekrytera och introducera objektanställda ledare.
• Utföra de arbetsuppgifter som är nödvändiga för verksamheten skall fungera, så som att ansvara för att lokalerna hålls ändamålsenliga.
Dina egenskaper
Personlig kompetens
• Samarbetsförmåga
Är det allra viktigaste. Att du kan skapa och bibehålla goda relationer och att du gillar att ge stöd och service till ledare, deltagare, samarbetspartner och kollegor.
Och att du är
• Flexibel
• Kommunikation
är också viktigt - att du kan anpassa ditt sätt att kommunicera på efter person och situation.
Att vara - Strukturerad
och kunna arbeta systematiskt och hålla ordning och reda på papper och filer underlättar administrationen. Du behöver även kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter.
Du behöver även ha
• Initiativkraft
och vara självgående; du måste agera på egen hand både proaktivt och problemlösande.
Vi tänker att du är prestigelös, lojal och positiv.
Vi söker en person som har samhällsintresse och vill jobba i en idéburen organisation.
Utbildningskrav och erfarenheter
I SV värderas praktisk erfarenhet och kompetens
tillsammans med formell utbildning.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi vill att du ska ha god organisationsförmåga och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Erfarenhet av att organisera och att du är självgående är ett måste.
Du är kostnadsmedveten och har god datorvana.
Vi vill dessutom att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Stort nätverk och erfarenhet av ideella organisationer är meriterande. Vi ser gärna att du bor i den aktuella kommunen eller i dess närhet.
Vad kan Studieförbundet Vuxenskolan erbjuda dig?
Tjänsten en provanställning på 50%.
Stor frihet under ansvar.
Innehåller även visst arbete på helg- och kvällstid.
Du får varierande och stimulerande arbetsuppgifter samt möjlighet att arbeta i en trevlig arbetsmiljö med inspirerande och kunniga kollegor.
Kollektivavtal: Unionen - Fremia
Marknadsmässiga lönevillkor inom ideell sektor gäller.
Mer information om Studieförbundet Vuxenskolan finns på www.sv.se/vast
(http://www.sv.se/vast). Så ansöker du
Skicka din ansökan via formulär senast den 24 september. (Obs! Vi mottar endast ansökningar via rekryteringsverktyget.)
Snabbfakta:
Företag: Studieförbundet Vuxenskolan avd Väst
Tjänst: Verksamhetsutvecklare
Tillträde: 1 november eller enligt överenskommelse
Lön: Fast månadslön
Placeringsort: Henån
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!
Studieförbundet Vuxenskolan, SV
Det här vill vi göra
Studieförbundet Vuxenskolan
vill ge människor möjlighet att lära sig mer.
SV vet att alla kan det.
Det har ingen betydelse var de kommer ifrån,
hur de har levt eller hur gamla de är.
I hela landet har vi studiecirklar, kultur och föreläsningar.
Där kan man träffas och skaffa sig nya kunskaper.
I studiecirkeln är alla lika viktiga.
Studieförbundet Vuxenskolan, SV
Det här tror vi på
Studieförbundet Vuxenskolan tycker
att alla människor är lika mycket värda
och ska ha samma rättigheter.
SV tror att människor själva
tillsammans med andra människor
kan ändra på sina liv.
SV tror på en värld där alla tänker på
att samhället ska fungera för alla människor
och att det som finns på jorden ska räcka till alla
nu och i framtiden.
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och har idag verksamhet i landets alla kommuner. Varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram, når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet runt om i landet. Det är våra avdelningar som ser till att studiecirklar och kulturarrangemang äger rum och att de riktar sig till rätt deltagare.
Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
