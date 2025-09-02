Verksamhetsutvecklare
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap om verksamhetsutveckling och erfarenhet av att leda förändringsarbete? Trivs du i en roll där du får kombinera strategi med praktiskt genomförande? Vill du vara med och utveckla Sveriges nionde största kommun? Då kan det här vara jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Som verksamhetsutvecklare hos oss blir du en nyckelperson i att leda och driva utvecklingsprojekt som är prioriterade av fastighetsavdelningens ledningsgrupp.
Du kommer bland annat att:
Leda och samordna utvecklingsinitiativ inom processer, arbetssätt och systemstöd. Driva innovations- och förbättringsarbete samt samverka med IT kring digitalisering. Göra analyser, utredningar och omvärldsbevakning. Fungera som expert och stöd för ledningsgruppen inför beslut. Leda interna forum, nätverk och workshops.
Arbetet innebär nära samverkan med kollegor och externa parter. Du får stort eget ansvar och möjlighet att forma arbetssätt som gör skillnad på riktigt.
Kvalifikationer
- Akademisk utbildning, till exempel inom teknik, IT, organisation, samhällsbyggnad, verksamhetsutveckling eller annat relevant område - eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Erfarenhet av process- och projektledning på organisationsövergripande nivå
- Vana kravställning och livscykelhantering
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- B-körkort
Meriterande
- Utbildning i projektledning
- Utbildning inom kvalitetsledning och förbättringsmetodik
- Erfarenhet av arbete med systemstöd, systemförvaltning
- Vana av leverantörskontakter
- Systemförvaltning eller IT-relaterade utbildningar
- Erfarenhet från offentlig sektor eller större organisation
- Erfarenhet av att leda workshops och nätverk
Du är initiativtagande, strukturerad och lösningsfokuserad. Du har lätt för att bygga relationer och skapa ett positivt samarbetsklimat. Du ser helheten men kan också hantera detaljer och du har förmågan att navigera i en organisation där förutsättningarna förändras.
Vi erbjuder dig
Ett utvecklande och varierande arbete med stor frihet under ansvar. En arbetsplats som värdesätter samarbete, innovation och hållbarhet. Möjlighet att påverka och bidra till Jönköpings kommuns utveckling. Som medarbetare hos oss har du trygga anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och friskvårdsbidrag.
Välkommen till oss
Fastighetsavdelningen består av cirka 160 medarbetare inom fyra verksamhetsområden: Fastighetsförvaltning, Fastighetsutveckling, Fastighets- och byggservice samt Verksamhetsstöd. Vi ansvarar för att utveckla, bygga och underhålla kommunens fastigheter med ett starkt fokus på service och kundnöjdhet. Som en av regionens största fastighetsägare, med över 1 150 000 kvm bostads- och lokalarea, erbjuder vi dig en spännande arbetsmiljö.
Verksamhetsstöd Fastighet ansvarar för att samordna och driva avdelningsövergripande utvecklingsprojekt inom avdelningen. Det handlar om ökad digitalisering, kvalitetssäkring, minskad sårbarhet, effektivare resursanvändning och en bättre vardag för både kunder och medarbetare. Verksamhetsstöd Fastighet ansvarar också för avdelningens miljö- och hållbarhetsarbete, genom bland annat driva förändringsarbete inom området, bevaka miljö- och hållbarhetsfrågor byggprojekt, bidra med specialistkompetens samt tillse att avdelningen lever upp till de regler, krav och mål som finns inom området.
Verksamhetens syfte är att utveckla, stötta och driva frågor som hjälper fastighetsavdelningen att utföra sitt uppdrag på ett resurseffektivt och hållbart sätt samt bidra till en bättre vardag för kund och medarbetare.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%, med start enligt överenskommelse. Vid intervju, var beredd att ange två referenser. Urval sker löpande och Intervjuer sker efter ansökningstidens slut.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Verksamhetsutvecklare!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
