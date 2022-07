Verksamhetsutvecklare

Transportstyrelsen / Organisationsutvecklarjobb / Örebro

2022-08-01



Vi får samhället att fungera för människor på väg, på spår, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen - både för privatpersoner och företag. Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.Om jobbetVi behöver nu förstärka med ytterligare engagerade verksamhetsutvecklare!Miljontals medborgare, företag och organisationer är beroende av oss dygnet runt, året runt. Vi har en central roll inom Transportstyrelsen och utgör ett viktigt stöd såväl strategiskt som operativt för all verksamhet. Uppdragen är samhällsviktiga, tidskritiska, spännande och utmanande. Vårt arbete förändras kontinuerligt utifrån utvecklingen inom både teknik och samhälle. Vi jobbar för att möjliggöra framtiden.Du kommer jobba på avdelningen Fordonsinformation som har ett omfattande ansvarsområde. I det ansvaret ligger bland annat hanteringen av skatter och avgifter inom vägtrafikområdet samt övergripande ansvar för vägtrafikregistret. Du kommer att komma in i en mycket spännande tid då myndigheten initierat flera större program och uppdrag. Dessa syftar till att modernisera myndighetens vägtrafikregister samt hela flödet rörande uppbörd och redovisning. Tillsammans strävar vi efter att effektivisera, digitalisera och göra ständiga förbättringar för våra kunder.Du kommer att arbeta på någon av enheterna Uppbörd och Vägtrafikregister(VTR). Här kommer du arbeta nära produktägare, verksamhetsutvecklare, projektledare, utredare, systemförvaltare och verksamhetsspecialister.Hos oss är du viktigGillar du att jobba tillsammans och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett modernt chefs- och medarbetarskap samt ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsplats som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.Läs mer om hur det är att jobba på TransportstyrelsenDu kommer attarbeta med och ansvara för verksamhetskomponenter (processer, förändringsledning och informationsmodeller) inom flera olika områdenansvara för värdeflöden i nära samarbete med it, genomföra verksamhetsanalyser samt identifiera utvecklingsbehovleda utvecklingsarbetet framåt i nära samarbete med andra inom myndighetenstödja linjearbete och projekt med processmodeller, analyser samt behovs- och beslutsunderlag.Du måste haakademisk utbildning eller annan kunskap/erfarenhet av motsvarande roll som vi bedömer likvärdigerfarenhet av verksamhetsutveckling med kopplingar till it-stöderfarenhet av metoder och modeller som rör verksamhetsutveckling, i förbättringsverktyg som exempelvis Dimac, LEAN, Astrakan eller ISOerfarenhet av att dokumentera och strukturera verksamhetskomponenter (processer, begrepp, regler och informationsmodeller)god förmåga och erfarenhet av att skriva analyser, beslutsunderlag samt rapportersvenskt medborgarskap.Det är meriterande om du också harvana av att arbete med tydlig målsättning och erfarenhet av att följa upp beslut samt leveransererfarenhet av förändringsledningerfarenhet av att leda samt driva förstudier, workshops eller projektdokumenterad erfarenhet av agilt arbetssättarbetat inom en offentlig verksamhetarbetat med Sparx Enterprise Architect, Visual studio eller liknande verktyg.Vi vill att duär vetgirig; nyfiken och omvärldsbevakar samt vill utveckla verksamhetenär kreativ; ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på gamla problemär självgående; tar ansvar för din uppgift, förmåga att se helheten snarare än detaljer, strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidarehar god kommunikationsförmåga; lyhörd, anpassar dig efter såväl motparten som situationen och kunna bidra med dina kunskaper om verksamhetsutveckling.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Mer informationAnställningen är tillsvidare med placering i Örebro. Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning. Anställningen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kommer att genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionscheferna Magnus Jensen, 010 - 495 31 90 magnus.jensen@transportstyrelsen.se eller Marcu Frejd, 010- 495 63 29 marcus.frejd@transportsyrelsen.se . Saco, Astrid Edlund och ST, Siv Nederman nås via vår växel på 0771-503 503.Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.AnsökAnsök via vår webbplats och bifoga ditt CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2022-4327. Vi behöver din ansökan senast den 21 augusti. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem och kan komma att använda urvalstest.Välkommen att bli vår nya kollega!Kort om TransportstyrelsenAntal anställda:Ca 1 870.Verksamhetsområden:Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.Verksamhetsorter:Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.Huvudkontoret ligger i Norrköping.Kort om avdelning FordonsinformationAvdelning Fordonsinformation består av sex enheter: Staben, VTR, Uppbörd, Gemensamma funktioner, Utredning och Kundtjänst. Vi är cirka 440 medarbetare och finns i Örebro, Borlänge, Arjeplog och Visby.Vi arbetar med att ta in skatter och avgifter samt ansvarar för fordonsregistrering. Vi tar fram e-tjänster och tillverkar olika kort och certifikat, till exempel körkort.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2022-08-01MånadslönSista dag att ansöka är 2022-08-21Transportstyrelsen6850602