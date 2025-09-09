Verksamhetsutvecklare - tillverkande industri
Knightec Group AB / Kemiingenjörsjobb / Linköping Visa alla kemiingenjörsjobb i Linköping
2025-09-09
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Linköping
, Örebro
, Västerås
, Södertälje
, Karlstad
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Du vill vara en del av ett engagerat kvalitetsteam där du får möjlighet att identifiera, leda och driva igenom förbättringar inom några av Sveriges mest spännande och tekniskt avancerade företag. Du ser möjligheten att bidra till utveckling och förbättring tillsammans med kollegor där kvalitet, säkerhet och långsiktig hållbarhet är i fokus.
Men hos oss handlar jobbet om mer än bara uppdraget. I våras flyttade vi in i nya, moderna lokaler i hjärtat av Linköping - en plats för utvecklande samarbeten, härliga AWs och spännande projekt. Som konsult hos oss har du alltid en plats på kontoret, oavsett om du arbetar i våra inhouse-projekt eller ute hos kund.
För oss är det viktigt med ledare som sätter sina medarbetare främst. I nära dialoger skapar våra ledare möjligheter och planer framåt tillsammans med dig som konsult. Vi ser till att ses regelbundet, både för att dela kunskap och för att ha roligt tillsammans. Månatliga träffar, utbildningar och spontana initiativ från våra konsulter skapar en härlig gemenskap där vi stöttar och inspirerar varandra. Vi tror att det är viktigt att ha kul på jobbet - och att du både börjar och slutar arbetsdagen med en bra känsla.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Ansvarsområden Som verksamhetsutvecklare hos oss blir du en del av ett team av konsulter som drivs av att göra skillnad. Du kommer att arbeta i nära samarbete med våra kunder för att identifiera förbättringsområden, analysera nuläge och implementera lösningar som stärker både effektivitet och konkurrenskraft. Arbetet kan innefatta:
Processkartläggning och förbättringsarbete
Implementering av nya arbetssätt och metoder
Projektledning och förändringsledning
Stöd i digitalisering och industriell utveckling
Kvalifikationer Vi söker dig som har en stark analytisk förmåga och som trivs i mötet mellan människor, teknik och verksamhet. Du är nyfiken på hur tillverkande företag fungerar och brinner för att skapa verklig nytta.
Vi tror att du har:
Minst högskoleingenjörsexamen med inriktning maskin, industri, ledarskap eller motsvarande.
Minst 3 års relevant erfarenhet från tillverkande industri, gärna med inriktning kvalitet
God förmåga att kommunicera och skapa förtroende på olika nivåer i en organisation
Dokumenterad erfarenhet av att driva förändring och utveckling inom produktion
Erfarenhet av förbättringsmetodik (t.ex. Lean, Six Sigma)
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor på Tanneforsgatan 3 i Linköping. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-09- 30. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://www.knightecgroup.com Arbetsplats
Knightec Group Kontakt
Kicki Björ kicki.bjor@semcon.com Jobbnummer
9499790