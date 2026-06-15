Verksamhetsutvecklare - med sinne för problemlösning

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Förskolan Flygande Mattan AB / Organisationsutvecklarjobb / Haninge Visa alla organisationsutvecklarjobb i Haninge
2026-06-15
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Tillträde: Augusti 2026
Omfattning: 75%
Anställningsform: Långtidsvikariat
Vi söker nu en engagerad och driven utvecklingsledare till vår förskola för ett vikariat på 75% sysselsättningsgrad med start 10 augusti 2026. Tjänsten tillsätts under ordinarie utvecklingsledares sjukskrivning (långtidsvikariat 6 - 18 månader) och innebär ett nära samarbete med ledningen samt ett övergripande ansvar för att stödja och driva utvecklingsarbete inom tre förskoleenheter.
Om uppdraget
Som utvecklingsledare får du en nyckelroll i att forma, utveckla och stärka kvaliteten inom våra tre förskoleenheter. Du arbetar nära ledningen och blir en viktig drivkraft i verksamhetens fortsatta utvecklingsresa, där fokus ligger på att omsätta visioner, forskning och styrdokument till konkret pedagogisk praktik.
Rollen kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med verksamhetsnära stöd. Du leder processer, skapar engagemang och bidrar till att utvecklingsarbetet blir både meningsfullt och hållbart för arbetslagen.
I uppdraget ingår bland annat att:
Driva, samordna och följa upp verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete utifrån läroplanen, skollagen och verksamhetens mål.
Vara ett kvalificerat stöd till arbetslag och pedagoger i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
Leda processer, projekt och arbetsgrupper med fokus på lärande, kvalitet och utveckling.
Bidra till analys, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete på både enhets- och organisationsnivå.
Stödja implementering av nya arbetssätt, utvecklingsinsatser och förändringsprocesser.
Utveckla lärmiljöer som främjar barns lärande, delaktighet, språkutveckling och välbefinnande.
Skapa förutsättningar för kollegialt lärande, reflektion och professionella samtal.
Bidra till att stärka verksamhetens arbete inom språkutveckling, flerspråkighet, interkulturalitet och inkluderande lärmiljöer.
Samverka nära rektor, ledning och medarbetare för att säkerställa att utvecklingsarbetet får genomslag i hela organisationen.
Det här är en roll för dig som trivs med att få människor att växa, som ser möjligheter där andra ser hinder och som motiveras av att skapa långsiktiga förbättringar som gör verklig skillnad för barn, pedagoger och verksamhet.
Vi söker dig som
Ser samband mellan vardaglig praktik, forskning och styrdokument och kan hjälpa andra att göra detsamma.
Har förmågan att identifiera utvecklingspotential där andra ser utmaningar.
Är nyfiken och ställer frågor som leder till reflektion, lärande och utveckling.
Har mod att utmana invanda arbetssätt samtidigt som du skapar trygghet i förändringsprocesser.
Kan växla mellan strategiskt helhetsperspektiv och operativt stöd i verksamheten.
Har en välutvecklad analytisk förmåga och trivs med att undersöka orsaker bakom resultat snarare än att enbart fokusera på symtom.
Är skicklig på att skapa förutsättningar för kollegialt lärande och professionella samtal.
Har förmåga att omsätta idéer och visioner till konkreta handlingar och hållbara arbetssätt.
Ser relationer som en nyckel till utveckling och har lätt för att skapa förtroende i olika grupper.
Har ett utforskande förhållningssätt och drivs av att ständigt utveckla både verksamheten och dig själv.
Är prestigelös och ser värdet i att lära tillsammans med andra.
Kan få utvecklingsarbete att kännas meningsfullt, relevant och genomförbart för medarbetare.
Har förmåga att fånga upp och sprida goda exempel inom organisationen.
Är bekväm med att leda processer där vägen framåt inte alltid är given från början.
Har ett interkulturellt förhållningssätt och ser mångfald som en resurs i utvecklingsarbetet.
Har förmåga att skapa engagemang, delaktighet och förståelse för utvecklingsprocesser genom tydlig och förtroendeskapande kommunikation.
Har erfarenhet av språkutvecklande arbetssätt och förståelse för hur språk, kommunikation och flerspråkighet påverkar barns lärande och delaktighet.
Trivs i rollen som möjliggörare och coach snarare än kontrollant.
Har förmåga att skapa struktur utan att hämma kreativitet och innovation.
Kan omsätta kvalitetsdata, observationer och reflektioner till utvecklingsinsatser som gör verklig skillnad i verksamheten.
B-körkort och tillgång till egen bil är meriterande, då rollen innebär ett nära samarbete mellan våra tre förskoleenheter och regelbundna besök i verksamheterna.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att göra verklig skillnad. Hos oss får du en nyckelroll i att driva och forma utvecklingsarbetet inom tre förskoleenheter, i nära samarbete med ledning och engagerade arbetslag.
Vi erbjuder en verksamhet med korta beslutsvägar där idéer välkomnas och där du ges stort inflytande över både processer och utvecklingsinsatser. Här får du möjlighet att omsätta visioner till praktik och bidra till långsiktiga förbättringar som stärker kvaliteten i utbildningen.
Hos oss får du:
En ledningsnära roll med stort mandat att påverka verksamhetens utveckling.
Möjlighet att leda och driva utvecklingsprojekt från idé till genomförande.
Ett nära samarbete med engagerade och kompetenta kollegor som vill utvecklas tillsammans.
Utrymme att tänka nytt, testa idéer och bidra med egna initiativ.
Flexibilitet kring arbetstid och möjlighet till viss variation i arbetsplats utifrån verksamhetens behov.
Friskvårdsbidrag och fokus på hållbart arbetsliv.
En organisation som värdesätter lärande, innovation och professionell utveckling.
Möjlighet att arbeta strategiskt samtidigt som du får se den direkta effekten av ditt arbete i verksamheten.
Ett uppdrag där relationer, tillit och samarbete är centrala delar av kulturen.
Gratis parkering och bilersättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Endast per mail
E-post: rekrytering@forskolanflygandemattan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsutvecklare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Förskolan Flygande Mattan AB
(org.nr 556830-3258)
Tvillingarnas Gata 322 (visa karta
)
136 63 BRANDBERGEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flygande Mattan AB, Förskolan Jobbnummer
9962711