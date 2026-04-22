Verksamhetsutvecklare - fastighetsdigitalisering
2026-04-22
Västfastigheter Bygg och Förvaltning genomför ny- och ombyggnationer av Västra Götalandsregionens lokaler. Vi deltar i förstudier inför projekt och ansvarar för program- och systemhandlingar, projektering samt genomförande.
Våra kunder finns främst inom hälso-och sjukvården, men också inom kultursektorn, vid folkhögskolor, naturbruksgymnasier samt resecentrum, buss och tågdepåer inom hela Västra Götalandsregionen.
Enhet Regional styrning ligger organisatoriskt under område Strategiska projekt fastighetsfunktioner. Enheten ansvarar för att samordna regionövergripande frågor av strategisk karaktär och består idag av 21 medarbetare.
Västfastigheter befinner sig i en omfattande digital transformation där datadriven fastighetsförvaltning, informationssäkerhet, IoT och smart teknik är centrala områden. Vi utvecklar gemensamma strukturer, arbetssätt och digitala lösningar för att skapa långsiktig nytta i förvaltning och drift.
Som verksamhetsutvecklare har du en samordnande och utvecklande roll i gränslandet mellan verksamhet, IT och teknik, med fokus på att omsätta behov till tydliga mål, strukturer och genomförbara initiativ.
Fånga, strukturera och prioritera verksamhetens behov inom fastighetsdigitalisering.
Vara en länk mellan Västfastigheter, KSD, IS/IT, Säkerhet och Drift
Samordna digitala initiativ i linje med strategi, målarkitektur, standarder (t.ex. CoClass/REC/ISO 19650)
Leda eller stödja utvecklingsinitiativ kopplade till data, system, IoT, integrationer, informationssäkerhet och digitala arbetssätt.
Bidra till tydligt ägandeskap, god datakvalitet och nyttorealisering
Skapa engagemang kring digitalisering och representera Västfastigheter i interna och externa nätverk
Akademisk utbildning inom IT, systemvetenskap eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och/eller digitalisering i komplex organisation.
God kunskap om kravanalys, processutveckling och digitala arbetssätt.
Erfarenhet av samarbete med IT-funktioner, systemägare och tekniska förvaltningar.
Erfarenhet av fastighetssystem, IoT, BIM/CAD eller integrationslösningar
Kunskap om informationssäkerhet, dataförvaltning och digitala standarder (CoClass/REC/ISO 19650).
Erfarenhet från fastighetssektorn, offentlig sektor eller teknisk förvaltningsorganisation.
Vi ser att du är kommunikativ och har en mycket god samarbetsförmåga. Du är övertygande i ditt sätt och trivs med att skapa dialog och samverkan med andra. Vidare är du målmedveten, energisk och lösningsorienterad, och har lätt för att ta initiativ och driva arbetet framåt. Du har också en god förmåga att hantera många olika intressenter samtidigt och kan prioritera rätt även när tempot är högt.
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera. Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella för en första intervju.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och västra götalandsregionen. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Publiceringsdatum 2026-04-22
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
411 04 GÖTEBORG
Västra Götalandsregionen, Regional styrning fastighet
Enhetschef
Emil Åsedahl emil.asedahl@vgregion.se 076-7253370
9870275